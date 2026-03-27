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Новини Оновлення мапи DeepState
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Рашисти просунулися у Гришиному та Софіївці на Донеччині, - DeepState

Російські окупанти мають просування у двох населених пунктах Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, ворог має просування у Гришиному.

Росіяни мають просування на Донеччині - у Гришииному та Софіївці

Також окупанти просунулися у Софіївці.

Росіяни мають просування на Донеччині - у Гришииному та Софіївці

Читайте: Ворог намагається взяти під повний контроль Гришине, - УВ "Схід"

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що українські військові відбили наступ РФ на Покровському напрямку.

Дивіться: Значна частина Гришиного зруйнована, тривають інтенсивні бої, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11423) Краматорський район (1306) Покровський район (1800) Софіївка (6) Гришине (74) DeepState (552)
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