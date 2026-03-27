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Рашисти просунулися у Гришиному та Софіївці на Донеччині, - DeepState
Російські окупанти мають просування у двох населених пунктах Донецької області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, ворог має просування у Гришиному.
Також окупанти просунулися у Софіївці.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що українські військові відбили наступ РФ на Покровському напрямку.
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