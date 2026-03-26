Українські військові відбили наступ РФ на Покровському напрямку, - 7 корпус ДШВ

Сили оборони України відбили атаки російських військ біля Гришиного та Мирнограда, знищивши десятки окупантів і техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 7-й корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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"Ворог проявив активність одразу на кількох напрямках у смузі оборони 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, намагаючись прорвати оборону завдяки мобільності та застосування техніки", - йдеться в повідомленні.

Штурм на мототехніці біля Гришиного

На підступах до Гришиного противник здійснив штурм із застосуванням мототехніки, намагаючись швидко прорватися до населеного пункту.

Атаку відбили підрозділи 155-ї та 32-ї окремих механізованих бригад. Українські військові зупинили ворога ще на підходах, завдавши йому втрат.

Спроба прориву у напрямку Родинського

Одночасно в районі Мирнограду окупанти діяли на автотранспорті, намагаючись розвинути наступ і прорватися до Родинського.

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Загрозу ліквідували у взаємодії підрозділів Десантно-штурмових військ та Національної гвардії України, зокрема бійців підрозділу "Азов".

"По окупантах відпрацювали воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 14-та бригада оперативного призначення НГУ "Червона Калина".

Загалом під час відбиття двох атак українські захисники знищили близько 50 окупантів, понад 10 мотоциклів та 2 одиниці автотранспорту противника", - зазначили у 7-му Корпусі ДШВ.

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