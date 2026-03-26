Украинские военные отразили наступление РФ на Покровском направлении, - 7-й корпус ДШВ
Силы обороны Украины отразили атаки российских войск в районе Гришино и Мирнограда, уничтожив десятки оккупантов и технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Враг проявил активность сразу на нескольких направлениях в полосе обороны 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, пытаясь прорвать оборону благодаря мобильности и применению техники", - говорится в сообщении.
Штурм на мототехнике возле Гришино
На подступах к Гришино противник совершил штурм с применением мототехники, пытаясь быстро прорваться к населенному пункту.
Атаку отразили подразделения 155-й и 32-й отдельных механизированных бригад. Украинские военные остановили врага еще на подступах, нанеся ему потери.
Попытка прорыва в направлении Родинского
Одновременно в районе Мирнограда оккупанты действовали на автотранспорте, пытаясь развить наступление и прорваться к Родинскому.
Угроза была ликвидирована в результате взаимодействия подразделений Десантно-штурмовых войск и Национальной гвардии Украины, в частности бойцов подразделения "Азов".
"По оккупантам отработали воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина".
Всего во время отражения двух атак украинские защитники уничтожили около 50 оккупантов, более 10 мотоциклов и 2 единицы автотранспорта противника", - отметили в 7-м Корпусе ДШВ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль