Десантнику Дмитрию Ященко (Ирландцу), который 5 дней без воды и связи отражал штурмы РФ, присвоено звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" защитнику Покровска и десантнику Дмитрию Ященко (Ирландец).

Об этом сообщили 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада и 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о защитнике?

Во время боев за Покровск "Ирландец" остался один – трое собратьев погибли от ударов вражеских FPV-дронов. Дмитрий пробыл пять суток без воды, еды и связи, постоянно меняя позиции и отражая российские штурмы.

"В одном из боев самостоятельно ликвидировал более 10 оккупантов. Остальные россияне сбежали, полагая, что против них действует подразделение. Вышел из города, когда дошел до соседнего подразделения, и помог эвакуировать раненого побратима", - сообщили в 25-й бригаде.

Соответствующий указ о присвоении звания Героя Украины подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины боевому медику, младшему сержанту взвода 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского Сергею Тищенко. Боевой медик без ротации находился на позициях в Бахмутском районе Донецкой области 471 сутки, спасая жизни своим побратимам.

