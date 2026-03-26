Новости Присвоение звания Герой Украины
5 264 15

Десантнику Дмитрию Ященко (Ирландцу), который 5 дней без воды и связи отражал штурмы РФ, присвоено звание Героя Украины

Дмитрий Ирландец Ященко – герой Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" защитнику Покровска и десантнику Дмитрию Ященко (Ирландец).

Об этом сообщили 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада и 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о защитнике?

Во время боев за Покровск "Ирландец" остался один – трое собратьев погибли от ударов вражеских FPV-дронов. Дмитрий пробыл пять суток без воды, еды и связи, постоянно меняя позиции и отражая российские штурмы.

"В одном из боев самостоятельно ликвидировал более 10 оккупантов. Остальные россияне сбежали, полагая, что против них действует подразделение. Вышел из города, когда дошел до соседнего подразделения, и помог эвакуировать раненого побратима", - сообщили в 25-й бригаде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины заместителю командира Lasar’s Group НГУ Роману (Фишу)

Соответствующий указ о присвоении звания Героя Украины подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины боевому медику, младшему сержанту взвода 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского Сергею Тищенко. Боевой медик без ротации находился на позициях в Бахмутском районе Донецкой области 471 сутки, спасая жизни своим побратимам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капитану 2-го ранга, офицеру ВМС ВСУ Сергею Марченко предлагают присвоить звание Героя Украины (посмертно)

+28
Честь і хвала нашому сміливому і хороброму Воіну ( Ірландцю) 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
26.03.2026 00:08 Ответить
+16
Протягом війни виділяються великі кошти на телебачення. Дивує чому так мало уваги приділяється Героям України. Народ має знати їх імена, їх подвиги, їх погляди і мотиви. Цьому потрібно приділяти набагато більше уваги. Натомість маємо прославляння зє і корупційні викриття його призначенців. Баланс не той!
показать весь комментарий
26.03.2026 00:16 Ответить
+7
А стефанчуки з корнієнком і абрахамієм, ніяк не можуть шоблу блазня, загнати до зали у ВРУ, щоб проводила свою діяльність…
Мабуть, вони усі, чекають на особисту зустріч із Захисниками України у Марїнському парку під час дієвої їх люстрації!!
показать весь комментарий
26.03.2026 00:29 Ответить
Честь і хвала нашому сміливому і хороброму Воіну ( Ірландцю) 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
26.03.2026 00:08 Ответить
Протягом війни виділяються великі кошти на телебачення. Дивує чому так мало уваги приділяється Героям України. Народ має знати їх імена, їх подвиги, їх погляди і мотиви. Цьому потрібно приділяти набагато більше уваги. Натомість маємо прославляння зє і корупційні викриття його призначенців. Баланс не той!
показать весь комментарий
26.03.2026 00:16 Ответить
Тому що нажаль акценти в них головніше є..ну вони так вважають.
показать весь комментарий
26.03.2026 00:26 Ответить
А стефанчуки з корнієнком і абрахамієм, ніяк не можуть шоблу блазня, загнати до зали у ВРУ, щоб проводила свою діяльність…
Мабуть, вони усі, чекають на особисту зустріч із Захисниками України у Марїнському парку під час дієвої їх люстрації!!
показать весь комментарий
26.03.2026 00:29 Ответить
а тобі що до Стефанчуків та Марїнского парку? сиди собі тихенько у Австріїї та вигрібай гоменце за старими встріяками, бо до України ти не маєш ніякого відношення
показать весь комментарий
26.03.2026 01:07 Ответить
Запарєбрікавай, не ліпи із себе Українця з гімна і палок!!! Зчезни покруч!
показать весь комментарий
26.03.2026 07:10 Ответить
❤️
показать весь комментарий
26.03.2026 00:30 Ответить
Там де геройство одного-то з іншої сторони, пройоб когось другого! А скільки таких хлопців-героїв не повернулись… Які бились до останнього… Слава Героям! Слава ЗСУ! 🇺🇦
показать весь комментарий
26.03.2026 01:36 Ответить
Я не проти присвоєння найвищей нагороди Украині.
Але троє хлопців, яки оборонялись від орків більш 200 днів, хіба вони не заслуговують на найвищі нагороди?
https://censor.net/ua/photonews/3607130/pihotyntsi-93-brygady-holodnyyi-yar-vyyishly-z-pozytsiyi-pislya-224-dniv
Чи вони обличчям не вийшли?
Чи родовід у них не підходить?
Якісь подвійні стандарти...
показать весь комментарий
26.03.2026 07:09 Ответить
Ну взагалі то організм людини на 48 годині без води каже одне-"ляж полежи, ніц не витрачай", на третю добу сили є лише здобути воду, ну на п*яту добу цей організм потрібно виносити якимись іншими людиськами. ( я не написав випадки що він зміг самостійно здобути воду на другу добу, і не отримати дезинтерію ).
показать весь комментарий
26.03.2026 07:15 Ответить
Там написано, що він постійно змінював позиції. На тих позиціях могли бути залишки Прозорої, це досить типово. Коли наші бійці залишають позиції, воду назад тягнути ніхто не буде. Беруть мінімальну кількість на непередбачуваний випадок, все інше залишають.
показать весь комментарий
26.03.2026 08:09 Ответить
Різні люди є.Я б наприклад і 2 дні не протягнув без води,хоча можу не їсти 3,5 днів.А от пити для мене життєво важливо
показать весь комментарий
26.03.2026 09:01 Ответить
Герою Слава! Дійсно Герой! Дай Боже йому довгого життя,достойних нащадків та удачі!
показать весь комментарий
26.03.2026 07:30 Ответить
РЕСПЕКТ!!!
показать весь комментарий
26.03.2026 08:12 Ответить
Це так надихае і мотивуюе! Без води і їжи, " держава тебе забеспечить"
показать весь комментарий
26.03.2026 09:31 Ответить
 
 