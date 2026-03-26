Десантнику Дмитрию Ященко (Ирландцу), который 5 дней без воды и связи отражал штурмы РФ, присвоено звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" защитнику Покровска и десантнику Дмитрию Ященко (Ирландец).
Об этом сообщили 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада и 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о защитнике?
Во время боев за Покровск "Ирландец" остался один – трое собратьев погибли от ударов вражеских FPV-дронов. Дмитрий пробыл пять суток без воды, еды и связи, постоянно меняя позиции и отражая российские штурмы.
"В одном из боев самостоятельно ликвидировал более 10 оккупантов. Остальные россияне сбежали, полагая, что против них действует подразделение. Вышел из города, когда дошел до соседнего подразделения, и помог эвакуировать раненого побратима", - сообщили в 25-й бригаде.
Соответствующий указ о присвоении звания Героя Украины подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины боевому медику, младшему сержанту взвода 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского Сергею Тищенко. Боевой медик без ротации находился на позициях в Бахмутском районе Донецкой области 471 сутки, спасая жизни своим побратимам.
Мабуть, вони усі, чекають на особисту зустріч із Захисниками України у Марїнському парку під час дієвої їх люстрації!!
Але троє хлопців, яки оборонялись від орків більш 200 днів, хіба вони не заслуговують на найвищі нагороди?
https://censor.net/ua/photonews/3607130/pihotyntsi-93-brygady-holodnyyi-yar-vyyishly-z-pozytsiyi-pislya-224-dniv
Чи вони обличчям не вийшли?
Чи родовід у них не підходить?
Якісь подвійні стандарти...