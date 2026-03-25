Зеленский присвоил звание Героя Украины заместителю командира Lasar’s Group НГУ Роману (Фишу)
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золота зірка" майору, заместителю командира отдельного отряда специального назначения Lasar’s Group Национальной гвардии Украины Роману (Фишу).
Об этом Lasar’s Group сообщает на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Сжег более 500 единиц вражеской техники
Фиш был одним из первых членов подразделения. В гражданской жизни он увлекался дронами как хобби. А когда присоединился к "Лазарям" весной 2022 года, то имел простую мечту - уничтожить один российский танк. Но первый танк стал для военного лишь началом.
В роли пилота Фиш лично уничтожил более 500 единиц вражеской техники. Он руководил первыми бомбардировщиками "Лазаров", занимался развитием различных направлений в подразделении, в частности FPV, и вырос до ведущего офицера.
За свои заслуги перед страной военный ранее стал полным кавалером "Ордена Богдана Хмельницкого".
