Зеленський присвоїв звання Героя України заступнику командира Lasar’s Group НГУ Роману (Фішу)

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" майору, заступнику командира окремого загона спеціального призначення Lasar’s Group Національної гвардії України Роману (Фішу).

Про це Lasar’s Group повідомляє на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Спалив понад 500 одиниць ворожої техніки

Фіш був одним із перших членів підрозділу. У цивільному житті він захоплювався дронами як хобі. А коли приєднався до "Лазарів" навесні 2022 року, то мав просту мрію — знищити один російський танк. Та перший танк став для військового лише початком.

У ролі пілота Фіш особисто спалив понад 500 одиниць ворожої техніки. Він керував першими бомберами "Лазарів", займався розвитком різних напрямків у підрозділі, зокрема FPV, і виріс до провідного офіцера.

За свої заслуги перед країною військовий раніше став повним кавалером "Ордена Богдана Хмельницького".

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