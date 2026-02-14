Капитану 2 ранга, офицеру ВМС ВСУ Сергею Марченко просят присвоить звание Героя Украины (посмертно)

Президента Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) капитану 2 ранга Марченко Сергею Александровичу, офицеру Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, командиру отряда 801 Центра борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами ВМС Украины.

Соответствующая петиция опубликована на сайте главы государства

Сергей Марченко посвятил жизнь служению государству. Свой путь начал с матроса фрегата "Гетман Сагайдачный" и вырос до командира элитного подразделения специального назначения. С 2014 года непрерывно выполнял боевые задачи в условиях российской агрессии.

Занимал должности командира разведывательного взвода 1-го отдельного Феодосийского батальона морской пехоты и командира роты глубинной разведки 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты. Под его руководством подразделения выполняли сложные операции во время АТО и полномасштабного вторжения РФ.

Как командир 801 Центра спецназначения он воспитал поколение воинов, которые сегодня продолжают службу в ВМС, морской пехоте, ГУР, ССО, СБУ и НГУ. Многие его подчиненные отмечены государственными наградами, часть из них отдала жизнь за Украину.

Офицер погиб 13 августа 2025 года во время выполнения боевого задания в акватории Черного моря, оставаясь верным военной присяге до последнего вздоха.

"Его жизнь является примером чести, профессионализма, преданности и безусловной любви к Украине. С целью достойного чествования памяти офицера, отдавшего жизнь за свободу и независимость государства, просим присвоить Марченко Сергею Александровичу звание Героя Украины (посмертно)", - говорится в тексте петиции.

