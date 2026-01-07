Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) воину 14 БрОП Юрию Дуднику (Дуда)

Президента Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) воину 14 БрОП им. И. Богуна Юрию Дуднику (Дуда).

Соответствующая петиция обнародована на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Я, Кучинская Галина Григорьевна, прошу Вас рассмотреть петицию о присвоении почетного звания "Герой Украины" (посмертно) моему брату, младшему сержанту Дуднику Юрию Николаевичу позывной "Дуда", который погиб 23 сентября 2025 года в н.п. Доброполье Покровского района Донецкой области во время выполнения боевого задания в результате поражения FPV-дроном противника по автомобилю FORD RANDER", - говорится в сообщении.

Юрий родился 12 мая 1994 года в селе Строинцы Винницкой области.

По словам сестры защитника, в 2015 году его призвали на срочную службу в ряды Нацгвардии.

Год своей жизни Юрий отдал службе в зоне АТО (ООС).

"В первый день полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину 27-летний Юрий Дудник вернулся из Польши и встал на защиту Родины.

Младший сержант с позывным "Дуда". Службу проходил в в/ч А 3028, известной также как "Красная калина" II батальона оперативного назначения 14 БрОП им. И. Богуна "Феникс". Юрий воевал на разных направлениях обороны Украины и проявил себя настоящим воином-патриотом", - рассказала она.

Также, отметила сестра воина, во время краткосрочного отпуска, находясь дома, Юрий руководил выходом своих бойцов с "нуля" по телефону.

"Юрий с побратимом Богданом погибли во время выполнения боевого задания 23 сентября 2025 года, в результате поражения FPV-дроном противника по автомобилю FORD RANDER в населенном пункте Доброполье Покровского района Донецкой области. За проявленный героизм, усердие, умелые и решительные действия, дисциплинированность и сохранение личного состава во время боевых действий, награжден благодарностями и государственными наградами. В частности: Знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины", Памятной медалью "Участник боевых действий".

Часть наград была утеряна во время боев на запорожском направлении и подлежит восстановлению, несколько представлений командования ждут рассмотрения высшим руководством. Но самой высокой наградой, наградой превыше всего для Юрия Дудника, всех погибших Героев наших, является память о них, наша благодарность, наше понимание их подвига. Доземный поклон каждому защитнику, кто вернулся в родной дом на щите! Вечная слава нашим Героям!" - подытожила она.

