Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну 14 БрОП Юрію Дуднику (Дуда)

Президента Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну 14 БрОП ім. І. Богуна Юрію Дуднику (Дуда).

Відповідну петицію оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я, Кучинська Галина Григорівна, прошу Вас розглянути петицію щодо присвоєння почесного звання "Герой України" (посмертно) моєму братові, молодшому сержанту Дуднику Юрію Миколайовичу позивний "Дуда", який загинув 23 вересня 2025 року в н.п. Добропілля Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання внаслідок ураження FPV-дроном противника по автомобілю FORD RANDER", - йдеться в повідомленні.

Народився Юрій 12 травня 1994 року у селі Строїнці на Вінниччині.

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За словами сестри захисника, у 2015 році його призвали на строкову службу до лав Нацгвардії у 2015 році.

Рік свого життя Юрій віддав службі в зоні АТО (ООС).

"У перший день повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну 27- річний Юрій Дудник повернувся з Польщі і став на захист Вітчизни.

Молодший сержант з позивним "Дуда". Службу проходив у в/ч А 3028, відомої також як "Червона калина" ІІ батальйону оперативного призначення 14 БрОП ім. І. Богуна "Фенікс". Юрій воював на різних напрямах оборони України і проявив себе справжнім воїном-патріотом", - розповіла вона.

Також, зазначила сестра воїна, під час короткотривалої відпустки, перебуваючи вдома, Юрій керував виходом своїх бійців з "нуля" по телефону.

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"Юрій з побратимом Богданом загинули під час виконання бойового завдання 23 вересня 2025 року, внаслідок ураження FPV- дроном противника по автомобілю FORD RANDER у населеному пункті Добропілля Покровського району Донецької області. За проявлений героїзм, старанність, умілі та рішучі дії, дисциплінованість та збереження особового складу під час бойових дій, нагороджений подяками та державними нагородами. Зокрема: Відзнакою Президента України "За оборону України", Пам’ятною медаллю "Учасник бойових дій".

Частина нагород була втрачена під час боїв на запорізькому напрямку, і підлягає відновленню, декілька подань командування чекають розгляду вищого керівництва. Та найвищою нагородою, нагородою понад усе Юрію Дуднику, всім загиблим Героям нашим, є пам'ять про них, наша вдячність, наше розуміння їхнього подвигу. Доземний уклін кожному захиснику хто повернувся до рідного дому на щиті! Вічна слава Героям нашим!" - підсумувала вона.

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