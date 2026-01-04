Полеглому 26-річному захиснику Володимиру Веклічу просять присвоїти звання Героя України (посмертно)

Президента Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну 2 механізованого батальйону 43 ОМБр, 26-річному Володимиру Веклічу (Знайка).

Долучитися до збору підписів у петиції щодо присвоєння звання Герой України Володимиру Веклічу закликав на своїй сторінці у соцмережі фейсбук командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Друзі, дуже прошу зібрати 4 тисячі підписів, які потрібні, щоб набрала чинність петиція щодо присвоєння звання Герой України (посмертно) одному з видатних українських воїнів, 26-річному Володимиру Веклічу, одному з кращих піхотних командирів Сил оборони України", - закликав Бутусов.

Петицію створив один з кращих українських воїнів - Кирило Агасієв, Герой України, позивний Кум, легендарна постать 92-ї штурмової бригади.

"Залишилось дуже небагато часу, давайте з поваги до справжнього Героя доробимо цю петицію, і покажемо повагу до його пам'яті та до його героїчної родини і побратимів", - написав військовий.

Підписати петицію можна за посиланням.

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Свій бойовий шлях, зазначається у петиції, Векліч почав ще з часів АТО (ООС). На початку повномасштабного вторгнення РФ у складі 92 ОШБр він разом із особовим складом починав з оборони міста-героя Харків.

"Далі разом зі мною пліч о пліч проводив заходи по блокуванню та знищенню противника, рейдові дії, перший контрнаступ за який, ніхто ще не говорив в той час, просування такими населеними пунктами як Рогань, Мала Рогань, Бісквітне, Коропи, Степанки, Вільхівка, Сороківка, Верхня Роганка, Символ, Шестаково, Перемога, Мале Веселе.

Далі був "Харківський контрнаступ" по звільненню окупованої частини Харківської області де просування під його командуванням було по напрямку Вовчий Яр, Степок, Калинівка, Таранушино, Волохів Яр, Семенівка, Богодарівка, Сумське, Петропілля, Ставище, Колесниківка, Максимівка, Александрівка, Гроза, Мирне, Старовірівка, Грушівка, Нечволодівка, Московка .

Під його прямим командуванням, штурмова рота одна з перших ввійшла в окупований Купʼянськ і проводила штурмові-рейдові дії далі в напрямку Дворічної та адміністративного кордону з РФ. Приймав безпосередню участь по звільненню правого берегу річки Оскіл , просуванню в в напрямку Петропавлівка, Піщане, Берестове, Новоселівське. В Донецькій області, на Кліщїівському напрямку, керував групами по звільненню околиць Андріївки.



Керував обороною лівого берега міста Купянськ, поблизу населеного пункту Піщане під час виконання бойових(спеціальних) дій отримав поранення несумісні з життям", - зазначив автор петиції.

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