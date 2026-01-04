Павшему 26-летнему защитнику Владимиру Векличу просят присвоить звание Героя Украины (посмертно)

Президента Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) воину 2 механизированного батальона 43-й ОМБр, 26-летнему Владимиру Векличу (Знайка).

Присоединиться к сбору подписей в петиции о присвоении звания Герой Украины Владимиру Векличу призвал на своей странице в соцсети Facebook командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья, очень прошу собрать 4 тысячи подписей, которые нужны, чтобы вступила в силу петиция о присвоении звания Герой Украины (посмертно) одному из выдающихся украинских воинов, 26-летнему Владимиру Векличу, одному из лучших пехотных командиров Сил обороны Украины", - призвал Бутусов.

Петицию создал один из лучших украинских воинов - Кирилл Агасиев, Герой Украины, позывной Кум, легендарная фигура 92-й штурмовой бригады.

"Осталось очень мало времени, давайте из уважения к настоящему Герою доработаем эту петицию и покажем уважение к его памяти, его героической семье и побратимам", - написал военный.

Свой боевой путь, отмечается в петиции, Веклич начал еще со времен АТО (ООС). В начале полномасштабного вторжения РФ в составе 92-й ОШБр он вместе с личным составом начинал с обороны города-героя Харькова.

"Далее вместе со мной бок о бок проводил мероприятия по блокированию и уничтожению противника, рейдовые действия, первое контрнаступление, о котором никто еще не говорил в то время, продвижение по таким населенным пунктам, как Рогань, Малая Рогань, Бисквитное, Коропы, Степанки, Ольховка, Сороковка, Верхняя Роганка, Символ, Шестаково, Победа, Малое Веселое.

Далее было "Харьковское контрнаступление" по освобождению оккупированной части Харьковской области, где продвижение под его командованием шло по направлению Вовчий Яр, Степок, Калиновка, Таранушино, Волохов Яр, Семеновка, Богодаровка, Сумское, Петрополье, Ставище, Колесниковка, Максимовка, Александровка, Гроза, Мирное, Староверовка, Грушевка, Нечволодовка, Московка.

Под его прямым командованием штурмовая рота одной из первых вошла в оккупированный Купянск и проводила штурмовые рейдовые действия дальше в направлении Двуречной и административной границы с РФ. Принимал непосредственное участие в освобождении правого берега реки Оскол, продвижении в направлении Петропавловка, Песчаное, Берестовое, Новоселовское. В Донецкой области, на Клещиевском направлении, руководил группами по освобождению окрестностей Андреевки.



Руководил обороной левого берега города Купянск, вблизи населенного пункта Песчаное во время выполнения боевых (специальных) действий получил ранения, несовместимые с жизнью", - отметил автор петиции.

