Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) воину 43-й ОМБр Владимиру Векличу

Президента Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) воину 2-го механизированного батальона 43-й ОМБр, 26-летнему Владимиру Векличу (Знайке).

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая петиция обнародована на сайте ОП.

Свой боевой путь, отмечается в обращении, он начал еще со времен АТО (ООС). В начале полномасштабного вторжения РФ в составе 92-й ОШБр он вместе с личным составом начинал с обороны города-героя Харьков.

Читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины майору Артему Пивню

"Далее вместе со мной бок о бок проводил мероприятия по блокированию и уничтожению противника, рейдовые действия, первое контрнаступление о котором никто еще не говорил в то время, продвижение по таким населенным пунктам как Рогань, Малая Рогань, Бисквитное, Коропы, Степанки, Ольховка, Сороковка, Верхняя Роганка, Символ, Шестаково, Перемога, Малое Веселое.

Далее было "Харьковское контрнаступление" по освобождению оккупированной части Харьковской области, где продвижение под его командованием было по направлению Волчий Яр, Степок, Калиновка, Таранушино, Волохов Яр, Семеновка, Богодаровка, Сумское, Петрополье, Ставище, Колесниковка, Максимовка, Александровка, Гроза, Мирное, Староверовка, Грушевка, Ничволодовка, Московка.

Под его прямым командованием штурмовая рота одной из первых вошла в оккупированный Купянск и проводила штурмовые-рейдовые действия дальше в направлении Двуречной и административной границы с РФ. Принимал непосредственное участие в освобождении правого берега реки Оскол, продвижении в направлении Петропавловки, Песчаного, Берестово, Новоселовского. В Донецкой области, на Клещиевском направлении, руководил группами по освобождению окрестностей Андреевки.



Руководил обороной левого берега города Купянска, вблизи населенного пункта Песчаное во время выполнения боевых (специальных) действий получил ранения несовместимые с жизнью", - отметил автор петиции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ