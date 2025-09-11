УКР
Новини
Петиція про надання Парубію звання Героя України (посмертно) набрала 25 тис. підписів

Петиція про надання Парубію Героя України набрала підписи

Петиція про надання ексспікеру ВР та нардепу Андрію Парубію звання Героя України (посмертно) набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Про це повідомила пресслужба "Європейської Солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

"Український народ вважає Андрія Парубія Героєм України. За кілька днів під відповідною петицією підписалися вже понад 25 тисяч громадян. Це не просто цифра. Це спільне "дякуємо" нашому Андрію від українського народу", - наголосив лідер політсили та п'ятий президент Петро Порошенко.

Він нагадав, що Парубій у найгарячіші дні Революції Гідності заснував і координував Самооборону Майдану, очолював Верховну Раду у 2016–2019 роках, усе життя тримав проукраїнський курс.

"Андрій був другим номером у списку "Європейської Солідарності". Для нас це була не лише політична позиція - це було визнання його внеску, авторитету й ваги серед українців. Петиція про присвоєння йому звання Героя України вже перетнула необхідний поріг. Закликаю ухвалити рішення якнайшвидше. Вічна пам’ять Андрію", - підсумував Порошенко.

Читайте: Зброю, з якої вбили Парубія, не знайдено, – прокуратура

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Читайте також: Європарламент вшанував пам’ять Андрія Парубія

Автор: 

Герой України (345) Парубій Андрій (1338) петиція (329)
+5
За що йому хєроя...????
11.09.2025 10:57 Відповісти
+5
Вбили. Дуже шкода. Був комендантом Майдану 11 років тому. Але в чому зараз проявилась його героїчність для України?
11.09.2025 11:02 Відповісти
+3
з 2019 року ми живемо в країні безкінечного гундосного жаху, де все посмертно і суцільні інваліди. В Країні мрії одного бородатого негоя
11.09.2025 10:55 Відповісти
з 2019 року ми живемо в країні безкінечного гундосного жаху, де все посмертно і суцільні інваліди. В Країні мрії одного бородатого негоя
11.09.2025 10:55 Відповісти
На концерті 95 квартала, де із зала нікого не випускають вже сьомий рік.
11.09.2025 10:58 Відповісти
Так А. Парубію цілком заслужено можна було дати Героя України до 2019 року. Але питання, чому не дали. ...? Чому Н. Савченко дали, а йому ні?
11.09.2025 11:01 Відповісти
бо роздавали всяким "кузьмам", що після концерту розбивалися на авто...
11.09.2025 11:07 Відповісти
Чукча не читатель? Скрябін отримав Героя України в 2020.
11.09.2025 11:13 Відповісти
За що?
11.09.2025 11:19 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» І ст. (29 жовтня 2015, посмертно) - за значний особистий внесок у розвиток національної культури, збагачення вітчизняного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльністьhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD#cite_note-124 [124].
11.09.2025 11:25 Відповісти
Я запитував про звання героя.

(утім, "внесок" цього примоскаленого грошолюба "кузьми" є дуже сумнівним.
11.09.2025 11:29 Відповісти
І я уявляю, який би зчинився ґелґіт, якби Парубієві надали звання героя в часи Порошенка: блаЗЄнський це зробив би основною темою передвиборчих перегонів...
11.09.2025 11:22 Відповісти
Агитатор Януковича, создатель "Поющих трусов", любитель поржать, напиться и гонять на авто. Позорище.
11.09.2025 11:23 Відповісти
Саме так. І за це -- герой України.

Загиблому Ярославу Журавлеві, якому за командою блаЗЄня не надали допомогу, героя не надали. А п'яному "кузьмі" -- вмить.
11.09.2025 11:31 Відповісти
Долбайоб
11.09.2025 11:25 Відповісти
Перевіримо владу на гнилість. Парубію до кошевого і пікалова далеко.
11.09.2025 10:56 Відповісти
🤯
11.09.2025 11:22 Відповісти
Хєроя тобі, в Парубію звання Героя України.
За те, що все життя боровся за незалежну від Мордора Україну. Ще в "совку" він підіймав український прапор в Карпатах, за що міг отримати строк в тюрмі.
Був справжнім комендантом Майдану, був головою Верховної Ради, яка під його головуванням прийняла закони про захист української мови та такі, що наближали Україну до Європи.
В лютому 2022 зі зброєю в руках пішов в тероборону.

Що зробив для України ти?
11.09.2025 11:28 Відповісти
Сумніваюсь, зелене непорозуміння , навіть не явилося на похорон,чи віддати шану.
11.09.2025 10:59 Відповісти
🙃🤕
11.09.2025 11:21 Відповісти
Зайдіть хоча б у Вікіпедію і почитайте.
11.09.2025 11:29 Відповісти
Від кого брати звання?
Від того,кого вважав ще живим-ворогом?
Звання Героя обезцінене, а Парубій-народний Герой,це звання вище,від того,яке роздає ворог.
11.09.2025 11:08 Відповісти
А в чём героизм Парубия? В его убийстве? А погибшие на фронте кто?
11.09.2025 11:17 Відповісти
Свєта,йди проспися
11.09.2025 11:26 Відповісти
По сути комментария возражения есть? Тогда не позорься тупостью.
11.09.2025 11:28 Відповісти
Що вам відомо про життя та діяльність Парубія?
11.09.2025 11:32 Відповісти
Герои на фронте
11.09.2025 11:32 Відповісти
Петиции Игры в демократию. 2000 неизвестных чел. опросили и уже вся Украина чего то хочет ( как вещают конторы делающие опрос), 25 тысч. реальных ( не так просто под петицией подписаться) чего то попросили, хочу дам, хочу наФиг пошлю.
11.09.2025 11:36 Відповісти
 
 