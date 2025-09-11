Петиція про надання Парубію звання Героя України (посмертно) набрала 25 тис. підписів
Петиція про надання ексспікеру ВР та нардепу Андрію Парубію звання Героя України (посмертно) набрала необхідні 25 тисяч голосів.
Про це повідомила пресслужба "Європейської Солідарності", інформує Цензор.НЕТ.
"Український народ вважає Андрія Парубія Героєм України. За кілька днів під відповідною петицією підписалися вже понад 25 тисяч громадян. Це не просто цифра. Це спільне "дякуємо" нашому Андрію від українського народу", - наголосив лідер політсили та п'ятий президент Петро Порошенко.
Він нагадав, що Парубій у найгарячіші дні Революції Гідності заснував і координував Самооборону Майдану, очолював Верховну Раду у 2016–2019 роках, усе життя тримав проукраїнський курс.
"Андрій був другим номером у списку "Європейської Солідарності". Для нас це була не лише політична позиція - це було визнання його внеску, авторитету й ваги серед українців. Петиція про присвоєння йому звання Героя України вже перетнула необхідний поріг. Закликаю ухвалити рішення якнайшвидше. Вічна пам’ять Андрію", - підсумував Порошенко.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
(утім, "внесок" цього примоскаленого грошолюба "кузьми" є дуже сумнівним.
Загиблому Ярославу Журавлеві, якому за командою блаЗЄня не надали допомогу, героя не надали. А п'яному "кузьмі" -- вмить.
За те, що все життя боровся за незалежну від Мордора Україну. Ще в "совку" він підіймав український прапор в Карпатах, за що міг отримати строк в тюрмі.
Був справжнім комендантом Майдану, був головою Верховної Ради, яка під його головуванням прийняла закони про захист української мови та такі, що наближали Україну до Європи.
В лютому 2022 зі зброєю в руках пішов в тероборону.
Що зробив для України ти?
Від того,кого вважав ще живим-ворогом?
Звання Героя обезцінене, а Парубій-народний Герой,це звання вище,від того,яке роздає ворог.