Петиція про надання Парубію звання Героя України (посмертно) набрала 25 тис. підписів

Петиція про надання ексспікеру ВР та нардепу Андрію Парубію звання Героя України (посмертно) набрала необхідні 25 тисяч голосів.

"Український народ вважає Андрія Парубія Героєм України. За кілька днів під відповідною петицією підписалися вже понад 25 тисяч громадян. Це не просто цифра. Це спільне "дякуємо" нашому Андрію від українського народу", - наголосив лідер політсили та п'ятий президент Петро Порошенко.

Він нагадав, що Парубій у найгарячіші дні Революції Гідності заснував і координував Самооборону Майдану, очолював Верховну Раду у 2016–2019 роках, усе життя тримав проукраїнський курс.

"Андрій був другим номером у списку "Європейської Солідарності". Для нас це була не лише політична позиція - це було визнання його внеску, авторитету й ваги серед українців. Петиція про присвоєння йому звання Героя України вже перетнула необхідний поріг. Закликаю ухвалити рішення якнайшвидше. Вічна пам’ять Андрію", - підсумував Порошенко.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

