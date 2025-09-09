УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
2 085 33

Зброю, з якої вбили Парубія, не знайдено, – прокуратура

вбивця Парубія у суді

Зброя, з якої було вбито народного депутата Андрія Парубія, на сьогодні не знайдена.

Про це повідомив заступник керівника Львівської обласної прокуратури Олексій Уманець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Наразі пошуки зброї тривають. У цей момент люди працюють на тих місцях, на які вказує підозрюваний у вбивстві. Свої свідчення він не змінив. Він вказує не одне місце, пошуки тривають. Він не називає конкретне місце, де він це зробив (викинув зброю – ред.), це ділянка лісової місцевості", – каже Уманець.

"Після того, як було затримано вбивцю пана Парубія, він надав свідчення, з яких ми зробили висновок, що його мотив, його умисел був направлений саме на вбивство державного діяча, на замах на його життя. І тому, відповідно, було ухвалене процесуальне рішення про зміну правової кваліфікації цього кримінального правопорушення. Наразі він не змінював своїх свідчень", – говорить прокурор.

Також читайте: Підозрюваний у вбивстві Парубія виправдовував РФ ще до зникнення сина на фронті, - ЗМІ. ВIДЕО

Правоохоронці провели обшук у квартирі, де жив підозрюваний.

"Ми проводили обшуки у всіх місцях, які нам відомі, де він перебував. Проживав він в одному місці, де зберігав транспортний засіб. Дуже великий масив інформації, яку треба опрацьовувати, в тому числі перевірка всіх версій. Із ключових – це особиста помста, помста або вбивство. Я не думаю, що у потерпілого були якісь особисті стосунки з підозрюваним, щоб вкласти в основу версії про особисті якісь стосунки", – зазначив заступник керівника Львівської обласної прокуратури.

Читайте: Вбивця Парубія не виховував сина, а коли той пішов на війну - посварився з ним, - екс-дружина

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Парубій Андрій (1337) вбивство (3195)
Топ коментарі
+19
Це шо за такий "прокурор", котрий називає підозрюваного вбивцею? А те, що досі не знайшли зброю того теракту, то й поготів. Прокурор, мабуть, дійсно інвалід. Інвалід на голову.
09.09.2025 19:42 Відповісти
09.09.2025 19:42 Відповісти
+18
Слідство зайшло в глухий кут? Бідолашні.
09.09.2025 19:41 Відповісти
09.09.2025 19:41 Відповісти
+13
Так ви з цього і починайте, що справа шита білими нитками.
09.09.2025 20:05 Відповісти
09.09.2025 20:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я і по Фаріон-навіть кулю не витягли(ТЧ) з жертви,зато була прес-конференція.
09.09.2025 19:34 Відповісти
09.09.2025 19:34 Відповісти
Слідство зайшло в глухий кут? Бідолашні.
09.09.2025 19:41 Відповісти
09.09.2025 19:41 Відповісти
Мабуть, з цієї зброї і шиферів стріляли??
09.09.2025 20:42 Відповісти
09.09.2025 20:42 Відповісти
Це шо за такий "прокурор", котрий називає підозрюваного вбивцею? А те, що досі не знайшли зброю того теракту, то й поготів. Прокурор, мабуть, дійсно інвалід. Інвалід на голову.
09.09.2025 19:42 Відповісти
09.09.2025 19:42 Відповісти
До речі,ВАЗ-21.04 також має вищу юридичну освіту.
09.09.2025 19:46 Відповісти
09.09.2025 19:46 Відповісти
"Після того, як було затримано вбивцю(?) пана Парубія, він надав свідчення, з яких ми зробили висновок, що його мотив, його умисел був направлений саме на вбивство державного діяча, на замах на його життя"-заступник керівника Львівської обласної прокуратури Олексій Уманець.
09.09.2025 19:49 Відповісти
09.09.2025 19:49 Відповісти
"Державний діяч"? Народний депутат України, один з 450...
Не представник КабМіну, не "менеджер" з Банкової, не член правлячої "слуги..." (района/області/держави), а опозиціонер?
Цікаво: а якщо приб'ють безумну (агрохімію/гетьманцева/татарова/подляка і т.д.), то там, мабуть, буде і держзрада, і посягання на конституційний стрій, і загроза Президенту, і стовідсоткова вина опозиції... І все це - через 20 хвилин після оприлюднення такої події
09.09.2025 21:12 Відповісти
09.09.2025 21:12 Відповісти
Це слова заступника львів.обл.прокуратури.
09.09.2025 21:16 Відповісти
09.09.2025 21:16 Відповісти
Та й підсудного також: він же хтів (за його ж словами) помститися владі! Але (о диво) вбив опозиціонера.
"Білі нитки" для справ влада, мабуть, закупила разом з автозаками і щитами та кийками для поліції.
Вже не дивує.
На жаль, падає сильно зір останнім часом, а то б пішов на навчання на снайпера... ДІСТАЛИ!
09.09.2025 21:24 Відповісти
09.09.2025 21:24 Відповісти
Так,так,не лише вас...ДІСТАЛИ!
09.09.2025 21:38 Відповісти
09.09.2025 21:38 Відповісти
а за фіранкою в ті же ж оп-і, де 2 рпг стояли, не шукали? ну шо ж ви так!!!
09.09.2025 19:48 Відповісти
09.09.2025 19:48 Відповісти
!!!!!!!!!
09.09.2025 21:15 Відповісти
09.09.2025 21:15 Відповісти
Вбито державного діяча світового масштабу, який фактично керував найбільшою країною Європи Вже задіяли кращих іноземних криміналістів?
09.09.2025 19:51 Відповісти
09.09.2025 19:51 Відповісти
Клоуни....😡😡😡
09.09.2025 19:54 Відповісти
09.09.2025 19:54 Відповісти
Якщо генпридурок з його свитою, підручні малька та антимайданного мусорка скопом не знайшли знаряддя вбивства то може є ризик вийти на себе? Для того щоб сфальсифікувати докази відносно детектива НАБУ вони, за вказівкою сонцесяйного гідранта, навіть ригоанала запросили з ОАЕ, напевно оплативши відрядження та надавши гарантії недоторканості.
09.09.2025 19:57 Відповісти
09.09.2025 19:57 Відповісти
Так ви з цього і починайте, що справа шита білими нитками.
09.09.2025 20:05 Відповісти
09.09.2025 20:05 Відповісти
І ця "звинайний" навіть не пом'ятає куди він її дів?
09.09.2025 20:10 Відповісти
09.09.2025 20:10 Відповісти
Коли є вбивця а зброї немає значить це не вбивця.
09.09.2025 20:24 Відповісти
09.09.2025 20:24 Відповісти
Ну не треба... Так, засіб убивства надважливий доказ. І що з того? Нєту тєла - нєту дєла, типу? Так не працює.
09.09.2025 21:20 Відповісти
09.09.2025 21:20 Відповісти
Фарион 2.0. Не улик, ничего. Только признание. Следоки-телепаты. Новшество в детективном расследовании.
09.09.2025 20:24 Відповісти
09.09.2025 20:24 Відповісти
Ага, рвалі повад сабакі в кровь сдірая ладоні, слєд пєтлял і тєрялся грозна вила пурга!
09.09.2025 20:27 Відповісти
09.09.2025 20:27 Відповісти
Можливо й той хто стріляв й уїхав з місця злочину на електровєліку, також. А вєлік знайшли? Якщо так, то відтворюйте скоріше злочин з затриманим, й викладіть відео де можливо порівняти вбивцю з з відео моменту злочину.
09.09.2025 20:31 Відповісти
09.09.2025 20:31 Відповісти
Зброю не знайшли. "Підозрюваний" набагато міцнішої статури, ніж зафіксований кур'єр на відео. Студент якого курсу юрфаку може скласти два і два?
09.09.2025 20:32 Відповісти
09.09.2025 20:32 Відповісти
Справжній вбивця мабуть опрацьовує чергове замовлення узурпаторів влади.
А призначений узурпаторами "вбивця" чекає на безкоштовний для нього трансфер у моськовію.
09.09.2025 20:35 Відповісти
09.09.2025 20:35 Відповісти
Мине трохи часу і Сцельнікова відпустять - за відсутністю доказів ...
А про те , що вбивцю так і не спіймали - вже ніхто і не згадає
09.09.2025 20:37 Відповісти
09.09.2025 20:37 Відповісти
Не відпустять без команди з гори, бо є зізнання. А от повернути московитам, як Цемаха - та запросто!
09.09.2025 21:03 Відповісти
09.09.2025 21:03 Відповісти
Його обміняють, як і пообіцяли.
09.09.2025 21:17 Відповісти
09.09.2025 21:17 Відповісти
все
зрозуміло..
його не можуть притягнути за патли до того
місця, щоб він показав?????
А немає зброї
то ще довго будуть "гадати",
чи він дійсно вбивця
і звинуватити не зможуть
а потім відпустять
09.09.2025 20:50 Відповісти
09.09.2025 20:50 Відповісти
Людина зізналася у вбивстві, але не сказала куди викинула зброю?

Це я дурень чи мене мають за дурня?
09.09.2025 21:01 Відповісти
09.09.2025 21:01 Відповісти
ось і припливли прокурорські до ручки =дайте їм інвалідів
09.09.2025 21:05 Відповісти
09.09.2025 21:05 Відповісти
Вбивство Чорновола він ще на себе не взяв часом ?
09.09.2025 21:11 Відповісти
09.09.2025 21:11 Відповісти
Скоріше всього,відпрацьовує фальшивий слід,щоб заплутати слідство.
Навіщо? А задля великих грошей,"а якщо попадешся-витягнем через обмін".
А вбиство вчинив професійний кілер без жодних слідів своєї дії.
09.09.2025 21:25 Відповісти
09.09.2025 21:25 Відповісти
 
 