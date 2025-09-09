Зброю, з якої вбили Парубія, не знайдено, – прокуратура

Зброя, з якої було вбито народного депутата Андрія Парубія, на сьогодні не знайдена.

Про це повідомив заступник керівника Львівської обласної прокуратури Олексій Уманець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Наразі пошуки зброї тривають. У цей момент люди працюють на тих місцях, на які вказує підозрюваний у вбивстві. Свої свідчення він не змінив. Він вказує не одне місце, пошуки тривають. Він не називає конкретне місце, де він це зробив (викинув зброю – ред.), це ділянка лісової місцевості", – каже Уманець.

"Після того, як було затримано вбивцю пана Парубія, він надав свідчення, з яких ми зробили висновок, що його мотив, його умисел був направлений саме на вбивство державного діяча, на замах на його життя. І тому, відповідно, було ухвалене процесуальне рішення про зміну правової кваліфікації цього кримінального правопорушення. Наразі він не змінював своїх свідчень", – говорить прокурор.

Правоохоронці провели обшук у квартирі, де жив підозрюваний.

"Ми проводили обшуки у всіх місцях, які нам відомі, де він перебував. Проживав він в одному місці, де зберігав транспортний засіб. Дуже великий масив інформації, яку треба опрацьовувати, в тому числі перевірка всіх версій. Із ключових – це особиста помста, помста або вбивство. Я не думаю, що у потерпілого були якісь особисті стосунки з підозрюваним, щоб вкласти в основу версії про особисті якісь стосунки", – зазначив заступник керівника Львівської обласної прокуратури.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.