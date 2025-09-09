Оружие, из которого убили Парубия, не найдено, – прокуратура

Оружие, из которого был убит народный депутат Андрей Парубий, на сегодня не найдено.

Об этом сообщил заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры Алексей Уманец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сейчас поиски оружия продолжаются. В данный момент люди работают на тех местах, на которые указывает подозреваемый в убийстве. Свои показания он не изменил. Он указывает не одно место, поиски продолжаются. Он не называет конкретное место, где он это сделал (выбросил оружие. - Ред.), это участок лесной местности", - говорит Уманец.

"После того, как был задержан убийца господина Парубия, он дал показания, из которых мы сделали вывод, что его мотив, его умысел был направлен именно на убийство государственного деятеля, на покушение на его жизнь. И поэтому, соответственно, было принято процессуальное решение об изменении правовой квалификации этого уголовного преступления. Сейчас он не менял своих показаний", - говорит прокурор.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве Парубия оправдывал РФ еще до исчезновения сына на фронте, - СМИ. ВИДЕО

Правоохранители провели обыск в квартире, где жил подозреваемый.

"Мы проводили обыски во всех местах, которые нам известны, где он находился. Проживал он в одном месте, где хранил транспортное средство. Очень большой массив информации, которую надо прорабатывать, в том числе проверка всех версий. Из ключевых - это личная месть, месть или убийство. Я не думаю, что у потерпевшего были какие-то личные отношения с подозреваемым, чтобы вложить в основу версии о личных каких-то отношениях", - отметил заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры.

Читайте: Убийца Парубия не воспитывал сына, а когда тот ушел на войну - поссорился с ним, - экс-жена

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.