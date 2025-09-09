РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
Оружие, из которого убили Парубия, не найдено, – прокуратура

Убийца Парубия в суде

Оружие, из которого был убит народный депутат Андрей Парубий, на сегодня не найдено.

Об этом сообщил заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры Алексей Уманец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сейчас поиски оружия продолжаются. В данный момент люди работают на тех местах, на которые указывает подозреваемый в убийстве. Свои показания он не изменил. Он указывает не одно место, поиски продолжаются. Он не называет конкретное место, где он это сделал (выбросил оружие. - Ред.), это участок лесной местности", - говорит Уманец.

"После того, как был задержан убийца господина Парубия, он дал показания, из которых мы сделали вывод, что его мотив, его умысел был направлен именно на убийство государственного деятеля, на покушение на его жизнь. И поэтому, соответственно, было принято процессуальное решение об изменении правовой квалификации этого уголовного преступления. Сейчас он не менял своих показаний", - говорит прокурор.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве Парубия оправдывал РФ еще до исчезновения сына на фронте, - СМИ. ВИДЕО

Правоохранители провели обыск в квартире, где жил подозреваемый.

"Мы проводили обыски во всех местах, которые нам известны, где он находился. Проживал он в одном месте, где хранил транспортное средство. Очень большой массив информации, которую надо прорабатывать, в том числе проверка всех версий. Из ключевых - это личная месть, месть или убийство. Я не думаю, что у потерпевшего были какие-то личные отношения с подозреваемым, чтобы вложить в основу версии о личных каких-то отношениях", - отметил заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры.

Читайте: Убийца Парубия не воспитывал сына, а когда тот ушел на войну - поссорился с ним, - экс-жена

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Це шо за такий "прокурор", котрий називає підозрюваного вбивцею? А те, що досі не знайшли зброю того теракту, то й поготів. Прокурор, мабуть, дійсно інвалід. Інвалід на голову.
Слідство зайшло в глухий кут? Бідолашні.
Я і по Фаріон-навіть кулю не витягли(ТЧ) з жертви,зато була прес-конференція.
Мабуть, з цієї зброї і шиферів стріляли??
До речі,ВАЗ-21.04 також має вищу юридичну освіту.
"Після того, як було затримано вбивцю(?) пана Парубія, він надав свідчення, з яких ми зробили висновок, що його мотив, його умисел був направлений саме на вбивство державного діяча, на замах на його життя"-заступник керівника Львівської обласної прокуратури Олексій Уманець.
а за фіранкою в ті же ж оп-і, де 2 рпг стояли, не шукали? ну шо ж ви так!!!
Вбито державного діяча світового масштабу, який фактично керував найбільшою країною Європи Вже задіяли кращих іноземних криміналістів?
Клоуни....😡😡😡
Якщо генпридурок з його свитою, підручні малька та антимайданного мусорка скопом не знайшли знаряддя вбивства то може є ризик вийти на себе? Для того щоб сфальсифікувати докази відносно детектива НАБУ вони, за вказівкою сонцесяйного гідранта, навіть ригоанала запросили з ОАЕ, напевно оплативши відрядження та надавши гарантії недоторканості.
Так ви з цього і починайте, що справа шита білими нитками.
І ця "звинайний" навіть не пом'ятає куди він її дів?
Коли є вбивця а зброї немає значить це не вбивця.
Фарион 2.0. Не улик, ничего. Только признание. Следоки-телепаты. Новшество в детективном расследовании.
Ага, рвалі повад сабакі в кровь сдірая ладоні, слєд пєтлял і тєрялся грозна вила пурга!
Можливо й той хто стріляв й уїхав з місця злочину на електровєліку, також. А вєлік знайшли? Якщо так, то відтворюйте скоріше злочин з затриманим, й викладіть відео де можливо порівняти вбивцю з з відео моменту злочину.
Зброю не знайшли. "Підозрюваний" набагато міцнішої статури, ніж зафіксований кур'єр на відео. Студент якого курсу юрфаку може скласти два і два?
Справжній вбивця мабуть опрацьовує чергове замовлення узурпаторів влади.
А призначений узурпаторами "вбивця" чекає на безкоштовний для нього трансфер у моськовію.
Мине трохи часу і Сцельнікова відпустять - за відсутністю доказів ...
А про те , що вбивцю так і не спіймали - вже ніхто і не згадає
все
зрозуміло..
його не можуть притягнути за патли до того
місця, щоб він показав?????
А немає зброї
то ще довго будуть "гадати",
чи він дійсно вбивця
і звинуватити не зможуть
а потім відпустять
