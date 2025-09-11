Петиция о присвоении Парубию звания Героя Украины (посмертно) набрала 25 тыс. подписей
Петиция о предоставлении экс-спикеру ВР и нардепу Андрею Парубию звания Героя Украины (посмертно) набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности", информирует Цензор.НЕТ.
"Украинский народ считает Андрея Парубия Героем Украины. За несколько дней под соответствующей петицией подписались уже более 25 тысяч граждан. Это не просто цифра. Это общее "спасибо" нашему Андрею от украинского народа", - подчеркнул лидер политсилы и пятый президент Петр Порошенко.
Он напомнил, что Парубий в самые горячие дни Революции Достоинства основал и координировал Самооборону Майдана, возглавлял Верховную Раду в 2016-2019 годах, всю жизнь держал проукраинский курс.
"Андрей был вторым номером в списке "Европейской Солидарности". Для нас это была не только политическая позиция - это было признание его вклада, авторитета и веса среди украинцев. Петиция о присвоении ему звания Героя Украины уже пересекла необходимый порог. Призываю принять решение как можно быстрее. Вечная память Андрею", - подытожил Порошенко.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
(утім, "внесок" цього примоскаленого грошолюба "кузьми" є дуже сумнівним.
Загиблому Ярославу Журавлеві, якому за командою блаЗЄня не надали допомогу, героя не надали. А п'яному "кузьмі" -- вмить.
За те, що все життя боровся за незалежну від Мордора Україну. Ще в "совку" він підіймав український прапор в Карпатах, за що міг отримати строк в тюрмі.
Був справжнім комендантом Майдану, був головою Верховної Ради, яка під його головуванням прийняла закони про захист української мови та такі, що наближали Україну до Європи.
В лютому 2022 зі зброєю в руках пішов в тероборону.
Що зробив для України ти?
Був в теробороні в в 2022 зі зброєю в руках.
Йому вже точно не можна "пришити" корупційні скандали чи збагачення.
Кремль вважає його своїм ворогом не на пустому місці, тому Парубій і був вбитий.
І ця людина не заслуговує на звання героя?
бойки, "скрябіни" заслуговують, а Парубій ні?
Читаємо положення:
>>Звання Геро́й Украї́ни - державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення.>>
Парубій, без сумніву, був Достойним Українцем. Гарним функціонером-адміністратором. Але, за визначенням положень про нагороду, на Героя України не тягне. Не було геройського вчинку, не було видатного трудового досягнення.
Не обезцінюйте високе звання.
В політиків свій вимір трудових досягнень і вони величезні у Парубія, як політика і громадського діяча.
Від того,кого вважав ще живим-ворогом?
Звання Героя обезцінене, а Парубій-народний Герой,це звання вище,від того,яке роздає ворог.
Детальніше: "https://zn.ua/ukr/POLITICS/petitsija-pro-prisvojennja-parubiju-heroja-ukrajini-nabrala-ponad-25-tisjach-holosiv.html Петиція про присвоєння Парубію Героя України набрала понад 25 тисяч голосів. Загалом на сайті ОПУ є чотири подібні петиції."
Про те, щоб приїхав на похорон то ніхто і не каже.
Для нього всі патріотично налаштовані люди більші вороги як к@ц@пи!
Перші два роки Вова воював виключно з Порошенком і "порохоботами".
Кожен тиждень в новинах про Порошенка і державну зраду".
К@ц@пів Вова (в період до війни) називав "та сторона" і хотів "сойтісь гдє-то по сєрєдінє".
Малорос!!!