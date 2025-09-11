РУС
Петиция о присвоении Парубию звания Героя Украины (посмертно) набрала 25 тыс. подписей

Петиция о присвоении Парубию звания Героя Украины набрала подписи

Петиция о предоставлении экс-спикеру ВР и нардепу Андрею Парубию звания Героя Украины (посмертно) набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

"Украинский народ считает Андрея Парубия Героем Украины. За несколько дней под соответствующей петицией подписались уже более 25 тысяч граждан. Это не просто цифра. Это общее "спасибо" нашему Андрею от украинского народа", - подчеркнул лидер политсилы и пятый президент Петр Порошенко.

Он напомнил, что Парубий в самые горячие дни Революции Достоинства основал и координировал Самооборону Майдана, возглавлял Верховную Раду в 2016-2019 годах, всю жизнь держал проукраинский курс.

"Андрей был вторым номером в списке "Европейской Солидарности". Для нас это была не только политическая позиция - это было признание его вклада, авторитета и веса среди украинцев. Петиция о присвоении ему звания Героя Украины уже пересекла необходимый порог. Призываю принять решение как можно быстрее. Вечная память Андрею", - подытожил Порошенко.

Читайте: Оружие, из которого убили Парубия, не найдено, - прокуратура

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Читайте также: Европарламент почтил память Андрея Парубия

Автор: 

Герой Украины (487) Парубий Андрей (2088) петиция (364)
+11
І я уявляю, який би зчинився ґелґіт, якби Парубієві надали звання героя в часи Порошенка: блаЗЄнський це зробив би основною темою передвиборчих перегонів...
11.09.2025 11:22 Ответить
+9
Вбили. Дуже шкода. Був комендантом Майдану 11 років тому. Але в чому зараз проявилась його героїчність для України?
11.09.2025 11:02 Ответить
+8
з 2019 року ми живемо в країні безкінечного гундосного жаху, де все посмертно і суцільні інваліди. В Країні мрії одного бородатого негоя
11.09.2025 10:55 Ответить
з 2019 року ми живемо в країні безкінечного гундосного жаху, де все посмертно і суцільні інваліди. В Країні мрії одного бородатого негоя
11.09.2025 10:55 Ответить
На концерті 95 квартала, де із зала нікого не випускають вже сьомий рік.
11.09.2025 10:58 Ответить
Так А. Парубію цілком заслужено можна було дати Героя України до 2019 року. Але питання, чому не дали. ...? Чому Н. Савченко дали, а йому ні?
11.09.2025 11:01 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» І ст. (29 жовтня 2015, посмертно) - за значний особистий внесок у розвиток національної культури, збагачення вітчизняного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльністьhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD#cite_note-124 [124].
11.09.2025 11:25 Ответить
Я запитував про звання героя.

(утім, "внесок" цього примоскаленого грошолюба "кузьми" є дуже сумнівним.
11.09.2025 11:29 Ответить
11.09.2025 11:22 Ответить
Агитатор Януковича, создатель "Поющих трусов", любитель поржать, напиться и гонять на авто. Позорище.
11.09.2025 11:23 Ответить
Саме так. І за це -- герой України.

Загиблому Ярославу Журавлеві, якому за командою блаЗЄня не надали допомогу, героя не надали. А п'яному "кузьмі" -- вмить.
11.09.2025 11:31 Ответить
Перевіримо владу на гнилість. Парубію до кошевого і пікалова далеко.
11.09.2025 10:56 Ответить
За що йому хєроя...????
11.09.2025 10:57 Ответить
🤯
11.09.2025 11:22 Ответить
Хєроя тобі, в Парубію звання Героя України.
За те, що все життя боровся за незалежну від Мордора Україну. Ще в "совку" він підіймав український прапор в Карпатах, за що міг отримати строк в тюрмі.
Був справжнім комендантом Майдану, був головою Верховної Ради, яка під його головуванням прийняла закони про захист української мови та такі, що наближали Україну до Європи.
В лютому 2022 зі зброєю в руках пішов в тероборону.

Що зробив для України ти?
11.09.2025 11:28 Ответить
Сумніваюсь, зелене непорозуміння , навіть не явилося на похорон,чи віддати шану.
11.09.2025 10:59 Ответить
11.09.2025 11:02 Ответить
🙃🤕
11.09.2025 11:21 Ответить
Зайдіть хоча б у Вікіпедію і почитайте.
11.09.2025 11:29 Ответить
Слідкую за політичним життям дуже давно. Про всяк випадок перечитав сторінку в Wiki. Героїчності не знайшов...
11.09.2025 12:02 Ответить
Людина ВСЕ своє життя, з молодих років до останнього свого дня, присвятила себе боротьбі за незалежність України. Причому, не в кабінетах, а роботою в організаціях, які готували українців до боротьби з Мордором різними методами, в тому числі і збройному опору. Був не на сценах Майданів, а, як кажуть, польовим командиром. Під його головуванням Верховна Рада прийняла чи не найважливіші закони для захисту України.
Був в теробороні в в 2022 зі зброєю в руках.
Йому вже точно не можна "пришити" корупційні скандали чи збагачення.
Кремль вважає його своїм ворогом не на пустому місці, тому Парубій і був вбитий.
І ця людина не заслуговує на звання героя?
бойки, "скрябіни" заслуговують, а Парубій ні?
11.09.2025 12:29 Ответить
Бойко та Скрябін не мають права на цю нагороду.
Читаємо положення:
>>Звання Геро́й Украї́ни - державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення.>>

Парубій, без сумніву, був Достойним Українцем. Гарним функціонером-адміністратором. Але, за визначенням положень про нагороду, на Героя України не тягне. Не було геройського вчинку, не було видатного трудового досягнення.
Не обезцінюйте високе звання.
11.09.2025 12:49 Ответить
"трудові досягнення" за совковими, блюзнірськими стандартами вимірюються тільки тоннами вугілля чи надоєними літрами молока, коли на одного "героя" працювала вся шахта чи ферма?
В політиків свій вимір трудових досягнень і вони величезні у Парубія, як політика і громадського діяча.
11.09.2025 12:56 Ответить
Від кого брати звання?
Від того,кого вважав ще живим-ворогом?
Звання Героя обезцінене, а Парубій-народний Герой,це звання вище,від того,яке роздає ворог.
11.09.2025 11:08 Ответить
По сути комментария возражения есть? Тогда не позорься тупостью.
11.09.2025 11:28 Ответить
Що вам відомо про життя та діяльність Парубія?
11.09.2025 11:32 Ответить
тільки те, що висирається марафетом на Г+Г
11.09.2025 11:38 Ответить
Гнилая отмазка, когда возразить нечего.
11.09.2025 12:10 Ответить
Герои на фронте
11.09.2025 11:32 Ответить
Петиции Игры в демократию. 2000 неизвестных чел. опросили и уже вся Украина чего то хочет ( как вещают конторы делающие опрос), 25 тысч. реальных ( не так просто под петицией подписаться) чего то попросили, хочу дам, хочу наФиг пошлю.
11.09.2025 11:36 Ответить
вартість - зміна менталітету; набуття розуміння того, що потрібно обирати та підтримувати проукраїнські, продержавницькі правоцентриські, консервативні, сіреч рухівські ідеї в розбудові незалежної української держави. Інша валюта - не приймається.
11.09.2025 11:56 Ответить
Порошенко не зазначив, що це тільки одна петиція (яку створив Дмитро Лавринюк), набрала 25 тисяч підтримки за 10 днів. А є ще три, які також невдовзі підпишуть інші громадяни. Безсумнівно, і вони наберуть по 25 тисяч, але трохи пізніше.

Детальніше: "https://zn.ua/ukr/POLITICS/petitsija-pro-prisvojennja-parubiju-heroja-ukrajini-nabrala-ponad-25-tisjach-holosiv.html Петиція про присвоєння Парубію Героя України набрала понад 25 тисяч голосів. Загалом на сайті ОПУ є чотири подібні петиції."
11.09.2025 11:52 Ответить
Коли треба було підписати постанову Ради проти НАБУ і САП в захист Міндіча, зєля виплигнув з трусів, але підписав цю постанову негайно. А зробити Героєм України Парубія, якого він перманентно висміював у Кварталі 95, в українофоба рука не підіймається. Навіть попри петицію
11.09.2025 12:00 Ответить
🤥
11.09.2025 12:01 Ответить
Зеленський навіть не висловив співчуття родині Парубія.
Про те, щоб приїхав на похорон то ніхто і не каже.
Для нього всі патріотично налаштовані люди більші вороги як к@ц@пи!
Перші два роки Вова воював виключно з Порошенком і "порохоботами".
Кожен тиждень в новинах про Порошенка і державну зраду".
К@ц@пів Вова (в період до війни) називав "та сторона" і хотів "сойтісь гдє-то по сєрєдінє".
Малорос!!!
11.09.2025 12:06 Ответить
А где петиция о снижении мобилизационного возраста 55+ для военнообязанных???
11.09.2025 12:27 Ответить
 
 