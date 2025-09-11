Петиция о присвоении Парубию звания Героя Украины (посмертно) набрала 25 тыс. подписей

Петиция о предоставлении экс-спикеру ВР и нардепу Андрею Парубию звания Героя Украины (посмертно) набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

"Украинский народ считает Андрея Парубия Героем Украины. За несколько дней под соответствующей петицией подписались уже более 25 тысяч граждан. Это не просто цифра. Это общее "спасибо" нашему Андрею от украинского народа", - подчеркнул лидер политсилы и пятый президент Петр Порошенко.

Он напомнил, что Парубий в самые горячие дни Революции Достоинства основал и координировал Самооборону Майдана, возглавлял Верховную Раду в 2016-2019 годах, всю жизнь держал проукраинский курс.

"Андрей был вторым номером в списке "Европейской Солидарности". Для нас это была не только политическая позиция - это было признание его вклада, авторитета и веса среди украинцев. Петиция о присвоении ему звания Героя Украины уже пересекла необходимый порог. Призываю принять решение как можно быстрее. Вечная память Андрею", - подытожил Порошенко.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

