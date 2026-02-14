Капітану 2 рангу, офіцеру ВМС ЗСУ Сергію Марченку просять присвоїти звання Героя України (посмертно)

Президента Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) капітану 2 рангу Марченку Сергію Олександровичу, офіцеру Військово-Морських Сил Збройних Сил України, командиру загону 801 Центру боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами ВМС України.

Відповідна петиція опублікована на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про Сергія Марченка

Сергій Марченко присвятив життя служінню державі. Свій шлях розпочав з матроса фрегата "Гетьман Сагайдачний" та виріс до командира елітного підрозділу спеціального призначення. З 2014 року безперервно виконував бойові завдання в умовах російської агресії.

Обіймав посади командира розвідувального взводу 1-го окремого Феодосійського батальйону морської піхоти та командира роти глибинної розвідки 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти. Під його керівництвом підрозділи виконували складні операції під час АТО та повномасштабного вторгнення РФ.

Як командир 801 Центру спецпризначення він виховав покоління воїнів, які сьогодні продовжують службу у ВМС, морській піхоті, ГУР, ССО, СБУ та НГУ. Багато його підлеглих відзначені державними нагородами, частина з них віддала життя за Україну.

Офіцер загинув 13 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання в акваторії Чорного моря, залишившись вірним військовій присязі до останнього подиху.

"Його життя є прикладом честі, професіоналізму, відданості та безумовної любові до України. З метою гідного вшанування пам’яті офіцера, який віддав життя за свободу й незалежність держави, просимо присвоїти Марченку Сергію Олександровичу звання Героя України (посмертно)", - сказано в тексті петиції.

Підписати петицію можна за посиланням.

Читайте також: Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну 14 БрОП Юрію Дуднику (Дуда)