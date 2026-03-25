Десантнику Дмитру Ященку (Ірландцю), який 5 днів без води та зв’язку відбивав штурми РФ, присвоєно звання Героя України
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" захиснику Покровська та десантнику Дмитру Ященку (Ірландець).
Про це повідомили 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада і 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про захисника?
Під час боїв за Покровськ "Ірландець" залишився один –– троє побратимів загинули від ударів ворожих FPV-дронів. Дмитро перебував п'ять діб без води, їжі та зв'язку, постійно змінюючи позиції та відбиваючи російські штурми.
"В одному з боїв самостійно ліквідував понад 10 окупантів. Решта росіян втекла, вважаючи, що проти них працює підрозділ. Вийшов із міста, коли дійшов до суміжників та допоміг евакуювати пораненого побратима", - повідомили у 25-й бригаді.
Відповідний указ про звання Героя України підписав президент України Володимир Зеленський.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України бойовому медику, молодшому сержанту взводу 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Сергію Тищенку. Бойовий медик без ротації перебував на позиціях у Бахмутському районі Донецької області 471 добу, рятуючи життя своїм побратимам.
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