Десантнику Дмитру Ященку (Ірландцю), який 5 днів без води та зв’язку відбивав штурми РФ, присвоєно звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" захиснику Покровська та десантнику Дмитру Ященку (Ірландець).

Про це повідомили 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада і 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про захисника?

Під час боїв за Покровськ "Ірландець" залишився один –– троє побратимів загинули від ударів ворожих FPV-дронів. Дмитро перебував п'ять діб без води, їжі та зв'язку, постійно змінюючи позиції та відбиваючи російські штурми.

"В одному з боїв самостійно ліквідував понад 10 окупантів. Решта росіян втекла, вважаючи, що проти них працює підрозділ. Вийшов із міста, коли дійшов до суміжників та допоміг евакуювати пораненого побратима", - повідомили у 25-й бригаді.

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Відповідний указ про звання Героя України підписав президент України Володимир Зеленський.

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України бойовому медику, молодшому сержанту взводу 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Сергію Тищенку. Бойовий медик без ротації перебував на позиціях у Бахмутському районі Донецької області 471 добу, рятуючи життя своїм побратимам.

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