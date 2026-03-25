УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4137 відвідувачів онлайн
Новини Присвоєння звання Герой України
8 281 115

Десантнику Дмитру Ященку (Ірландцю), який 5 днів без води та зв’язку відбивав штурми РФ, присвоєно звання Героя України

Дмитрій Ірландець Ященко – герой України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" захиснику Покровська та десантнику Дмитру Ященку (Ірландець).

Про це повідомили 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада і 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про захисника?

Під час боїв за Покровськ "Ірландець" залишився один –– троє побратимів загинули від ударів ворожих FPV-дронів. Дмитро перебував п'ять діб без води, їжі та зв'язку, постійно змінюючи позиції та відбиваючи російські штурми.

"В одному з боїв самостійно ліквідував понад 10 окупантів. Решта росіян втекла, вважаючи, що проти них працює підрозділ. Вийшов із міста, коли дійшов до суміжників та допоміг евакуювати пораненого побратима", - повідомили у 25-й бригаді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України заступнику командира Lasar’s Group НГУ Роману (Фішу)

Відповідний указ про звання Героя України підписав президент України Володимир Зеленський.

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України бойовому медику, молодшому сержанту взводу 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Сергію Тищенку. Бойовий медик без ротації перебував на позиціях у Бахмутському районі Донецької області 471 добу, рятуючи життя своїм побратимам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капітану 2 рангу, офіцеру ВМС ЗСУ Сергію Марченку просять присвоїти звання Героя України (посмертно)

Автор: 

Герой України (381) Донецька область (11413) 25 окрема повітряно-десантна бригада (191) ДШВ Десантно-штурмові війська (492) Покровськ (1355) Покровський район (1799)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Честь і хвала нашому сміливому і хороброму Воіну ( Ірландцю) 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
26.03.2026 00:08 Відповісти
+22
Протягом війни виділяються великі кошти на телебачення. Дивує чому так мало уваги приділяється Героям України. Народ має знати їх імена, їх подвиги, їх погляди і мотиви. Цьому потрібно приділяти набагато більше уваги. Натомість маємо прославляння зє і корупційні викриття його призначенців. Баланс не той!
показати весь коментар
26.03.2026 00:16 Відповісти
+9
Там де геройство одного-то з іншої сторони, пройоб когось другого! А скільки таких хлопців-героїв не повернулись… Які бились до останнього… Слава Героям! Слава ЗСУ! 🇺🇦
показати весь коментар
26.03.2026 01:36 Відповісти

Завантаження...

 
 