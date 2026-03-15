Ворог намагається взяти під повний контроль Гришине, - УВ "Схід"

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Як зазначається, ворог нарощує кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів.

Бої за Покровськ та Мирноград

Росіяни намагаються повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Підрозділи Сил оборони України утримують визначені позиції на північних околицях цих населених пунктів.

"Окупанти також намагаються взяти під повний контроль населений пункт Гришине. Наші підрозділи утримують визначені рубежі, проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному та зривають спроби противника окупувати населений пункт", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, як зазначається, наші воїни активно уражають противника дронами у північно-західній частині Покровська. Саме цю ділянку ворог намагається використати як плацдарм для накопичення особового складу перед подальшим просуванням у напрямку Гришиного.

Сили оборони України протидіють намірам ворога, стримують ворожі штурми. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії.

Знищення російських військових

Активно працюють українські дронові підрозділи, артилерія та авіація. Наші воїни завдають ворогу значних втрат.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 272 загарбника за минулу добу.

Також знищено 2086 БпЛА різних типів, знищено та вражено 37 одиниць іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 37 пунктів управління російських БпЛА.

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