Враг пытается взять под полный контроль Гришино, - ГВ "Схід"

В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, враг наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств.

Бои за Покровск и Мирноград

Россияне пытаются полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов.

"Оккупанты также пытаются взять под полный контроль населенный пункт Гришино. Наши подразделения удерживают определенные рубежи, проводят активные поисково-ударные действия в Гришино и срывают попытки противника оккупировать населенный пункт", — говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, наши воины активно поражают противника дронами в северо-западной части Покровска. Именно этот участок враг пытается использовать как плацдарм для накопления личного состава перед дальнейшим продвижением в направлении Гришино.

Силы обороны Украины противодействуют намерениям врага, сдерживают вражеские штурмы. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия.

Уничтожение российских военных

Активно работают украинские дронные подразделения, артиллерия и авиация. Наши воины наносят врагу значительные потери.

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются наибольшими — 272 захватчика за минувшие сутки.

Также уничтожено 2086 БПЛА различных типов, уничтожено и повреждено 37 единиц другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 37 пунктов управления российских БПЛА.

