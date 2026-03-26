На Гуляйпольское направление РФ стягивает морскую пехоту, - Силы обороны юга

Российские войска усилили Гуляйпольское направление подразделениями морской пехоты для новых атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"На южные направления, в частности на Гуляйпольское, несколько недель назад была переброшена 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Она ведет боевые действия на Гуляйпольском направлении в полосе в районе населенных пунктов Варваровка, Прилуки и к Доброполью. Штурмовые группы бригады уже были замечены во время штурмовых действий", - отметил Волошин.

Военный добавил, что эти подразделения уже участвовали в наступательных действиях, однако понесли потери и сейчас перегруппировываются для дальнейших атак на южном участке фронта.

"Они неудачно штурмовали, понесли потери и сейчас готовят новые штурмовые действия, штурмовые группы для того, чтобы продолжать активные штурмовые действия", - сказал спикер.

В то же время он отметил, что по данным украинской разведки, российское командование продолжает перегруппировку сил и переброску подразделений морской пехоты на южные направления.

В частности, речь идет о подразделениях 5-й общевойсковой армии РФ, а также о 55-й отдельной мотострелковой дивизии РФ и 120-й отдельной мотострелковой дивизии РФ.

По информации, эти подразделения находятся на полигонах временно оккупированной части Донецкой области, где проходят доукомплектование, боевое слаживание и подготовку к возможному привлечению в штурмовых действиях.

Что предшествовало?

На Гуляйпольском направлении российские войска продолжают предпринимать попытки продвижения небольшими пехотными группами, применяя тактику постоянных атак с целью оказания давления на украинские позиции.