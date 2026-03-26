На Гуляйпільський напрямок РФ стягує морську піхоту, - Сили оборони півдня

Російські війська посилили Гуляйпільський напрямок підрозділами морської піхоти для нових атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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"На південні напрямки, зокрема на Гуляйпільський, кілька тижнів тому була перекинута 40 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Вона воює на Гуляйпільському напрямку в смузі в районі населених пунктів Варварівка, Прилуки і до Добропілля. Штурмові групи бригади вже були помічені під час штурмових дій", - зазначив Волошин.

Військовий додав, що ці підрозділи вже брали участь у наступальних діях, однак зазнали втрат і наразі перегруповуються для подальших атак на південному відтинку фронту.

"Штурмували вони невдало, зазнали втрат і готують зараз нові штурмові дії, штурмові групи для того, щоб продовжувати активні штурмові дії", - сказав речник.

Водночас він зазначив, що за даними української розвідки, російське командування продовжує перегрупування сил і перекидання підрозділів морської піхоти на південні напрямки.

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Зокрема, йдеться про підрозділи 5-та загальновійськова армія РФ, а також про 55-та окрема мотострілецька дивізія РФ і 120-та окрема мотострілецька дивізія РФ.

За інформацією, ці підрозділи перебувають на полігонах тимчасово окупованої частини Донеччини, де проходять доукомплектування, бойове злагодження та підготовку до можливого залучення у штурмових діях.

Що передувало?

На Гуляйпільському напрямку російські війська продовжують здійснювати спроби просування малими піхотними групами, застосовуючи тактику постійних атак з метою тиску на українські позиції.