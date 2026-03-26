На Гуляйпільський напрямок РФ стягує морську піхоту, - Сили оборони півдня
Російські війська посилили Гуляйпільський напрямок підрозділами морської піхоти для нових атак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"На південні напрямки, зокрема на Гуляйпільський, кілька тижнів тому була перекинута 40 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Вона воює на Гуляйпільському напрямку в смузі в районі населених пунктів Варварівка, Прилуки і до Добропілля. Штурмові групи бригади вже були помічені під час штурмових дій", - зазначив Волошин.
Військовий додав, що ці підрозділи вже брали участь у наступальних діях, однак зазнали втрат і наразі перегруповуються для подальших атак на південному відтинку фронту.
"Штурмували вони невдало, зазнали втрат і готують зараз нові штурмові дії, штурмові групи для того, щоб продовжувати активні штурмові дії", - сказав речник.
Водночас він зазначив, що за даними української розвідки, російське командування продовжує перегрупування сил і перекидання підрозділів морської піхоти на південні напрямки.
Зокрема, йдеться про підрозділи 5-та загальновійськова армія РФ, а також про 55-та окрема мотострілецька дивізія РФ і 120-та окрема мотострілецька дивізія РФ.
За інформацією, ці підрозділи перебувають на полігонах тимчасово окупованої частини Донеччини, де проходять доукомплектування, бойове злагодження та підготовку до можливого залучення у штурмових діях.
Що передувало?
На Гуляйпільському напрямку російські війська продовжують здійснювати спроби просування малими піхотними групами, застосовуючи тактику постійних атак з метою тиску на українські позиції.
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