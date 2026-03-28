РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10452 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 257 8

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 294 470 человек (+1 300 за сутки), 11 812 танков, 38 936 артсистем, 24 297 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 294 470 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 294 470 (+1 300) человек
  • танков – 11 812 (+4) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 297 (+10) шт.
  • артиллерийских систем – 38 936 (+73) шт.
  • РСЗО – 1 707 (+7) ед.
  • средства ПВО – 1 337 (+0) шт.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 202 112 (+1 501) шт.
  • крылатые ракеты – 4 491 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 85 796 (+227) шт.
  • специальная техника – 4 105 (+5) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 163 боевых столкновения произошло на фронте за сутки, больше всего штурмов РФ - на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

Потери армии РФ на утро 28 марта

Автор: 

армия РФ (22265) Генштаб ВС (7785) ликвидация (4294) уничтожение (9400)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орки поки два лями не покладуть, не заспокоються. Тоді виходить до 28 року.
показать весь комментарий
28.03.2026 07:29 Ответить
Підозрюю що поки всі орки спроможні носити зброю не чи поки ***** не подохне війна не закінчиться
показать весь комментарий
28.03.2026 08:21 Ответить
Продуктивна добв, намолотили орків та залізяччя! Слава воїнам ЗСУ!
показать весь комментарий
28.03.2026 07:32 Ответить
Дивне якесь "весеннее наступление"... Самі "Zet-блогери" , у своїх дописах, скиглять, що воно нагадує "забой скота, в Сибири" (проводять аналогію з теперішнім масовим знищенням великої рогатої худоби, в Росії, для запобігання епідемії).
показать весь комментарий
28.03.2026 07:34 Ответить
Минув 4420 день москальсько-української війни.
326!!! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Броня норм, арта, спецтехніка та логістика просто супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 294 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
показать весь комментарий
28.03.2026 07:40 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2026 07:42 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
28.03.2026 08:02 Ответить
 
 