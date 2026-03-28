Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 294 470 человек (+1 300 за сутки), 11 812 танков, 38 936 артсистем, 24 297 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 294 470 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 294 470 (+1 300) человек
- танков – 11 812 (+4) шт.
- боевых бронированных машин – 24 297 (+10) шт.
- артиллерийских систем – 38 936 (+73) шт.
- РСЗО – 1 707 (+7) ед.
- средства ПВО – 1 337 (+0) шт.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 202 112 (+1 501) шт.
- крылатые ракеты – 4 491 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 85 796 (+227) шт.
- специальная техника – 4 105 (+5) ед.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
326!!! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Броня норм, арта, спецтехніка та логістика просто супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 294 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.