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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 294 470 осіб (+1 300 за добу), 11 812 танків, 38 936 артсистем, 24 297 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 294 470 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб
  • танків – 11 812 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 297 (+10) од.
  • артилерійських систем – 38 936 (+73) од.
  • РСЗВ – 1 707 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 337 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 202 112 (+1 501) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 85 796 (+227) од.
  • спеціальна техніка – 4 105 (+5) од.

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Втрати армії рф на ранок 28 березня

Автор: 

армія рф (21471) Генштаб ЗС (8619) ліквідація (4822) знищення (10503)
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Топ коментарі
+30
Минув 4420 день москальсько-української війни.
326!!! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Броня норм, арта, спецтехніка та логістика просто супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 294 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
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28.03.2026 07:40 Відповісти
+16
Дивне якесь "весеннее наступление"... Самі "Zet-блогери" , у своїх дописах, скиглять, що воно нагадує "забой скота, в Сибири" (проводять аналогію з теперішнім масовим знищенням великої рогатої худоби, в Росії, для запобігання епідемії).
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28.03.2026 07:34 Відповісти
+16
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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28.03.2026 08:02 Відповісти

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