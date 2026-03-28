Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 294 470 осіб (+1 300 за добу), 11 812 танків, 38 936 артсистем, 24 297 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 294 470 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб
- танків – 11 812 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 297 (+10) од.
- артилерійських систем – 38 936 (+73) од.
- РСЗВ – 1 707 (+7) од.
- засоби ППО – 1 337 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 202 112 (+1 501) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 796 (+227) од.
- спеціальна техніка – 4 105 (+5) од.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
326!!! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Броня норм, арта, спецтехніка та логістика просто супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 294 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.