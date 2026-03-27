За сутки на фронте произошло 163 боевых столкновения, наибольшее количество атак РФ - на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 44 авиаудара – сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3835 дронов-камикадзе и осуществил 2658 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отразили четыре вражеских штурма. Кроме того, противник совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Зыбино, Малая Волчья и Охримовка.
- На Купянском направлении враг шесть раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Подолы, Новоосиново, Песчаное.
Обстановка на востоке Украины
На Лиманском направлении с начала суток враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего.
На Славянском направлении противник шесть раз пытался продвинуться вблизи Платоновки и в направлении Рай-Александровки и Резниковки. Один бой продолжается.
На Краматорском направлении враг совершил три наступательные действия в сторону Марково и Червоного.
На Константиновском направлении оккупанты 34 раза штурмовали позиции наших защитников в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр, Яблоновка, Софиевка. Четыре боестолкновения продолжаются.
Силы обороны с начала суток отразили 34 штурмовых действия врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Новое Шахово, Новоподогороднее, Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 82 оккупанта и 21 – ранен; уничтожено четыре единицы автомобильного транспорта, станцию радиоэлектронной борьбы, пушку, повреждено шесть единиц автомобильного транспорта, пушку и 13 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 146 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в сторону населенных пунктов Александроград, Вербовое, Калиновское. Авиаударам подверглись Покровское и Левадное.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в сторону населенных пунктов Варваровка, Староукраинка, Зеленое, Зализнычное и в районе Мирного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Цветковое, Новоселовка, Долинка, Широкое, Копани, Верхняя Терса.
- На Ореховском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по Орехову и Преображенке.
- На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с противником в районе Антоновского моста.
