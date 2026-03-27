Погода сдерживает наступление РФ на Константиновском направлении, - 93 ОМБр "Холодный Яр"

Из-за влажной почвы противник не проводит механизированных штурмов на Константиновском направлении, но продолжает обстрелы. Украинские военные готовятся к активизации атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал старший сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецкий.

По словам военного, в зоне ответственности бригады ежесуточно фиксируется от 50 до 100 артиллерийских обстрелов. В то же время механизированных штурмов противника пока не наблюдается.

Тактика малых групп и подготовка к возможным атакам техники

Оккупанты продолжают действовать по тактике малых групп, которую применяли еще зимой: сначала прячутся и накапливаются, после чего пытаются переходить к штурмовым действиям. В то же время, как отметил Пясецкий, украинские военные готовятся и к возможным атакам с применением вражеской техники.

"Ожидаем. Сейчас почва подсохла, будет увеличиваться количество мотоштурмов, передвижения противника на электросамокатах и на другой разнообразной двухколесной или трехколесной технике. Противник пытается увеличить активность, когда позволяют погодные условия. Если это обычный день, они могут послать до 10 единиц личного состава. В дни, более благоприятные для такого передвижения, это могут быть несколько десятков единиц противника", - отметил старший сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

