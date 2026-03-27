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Новини Костянтинівський напрямок
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Погода стримує наступ РФ на Костянтинівському напрямку, - 93 ОМБр "Холодний Яр"

остянтинівський напрямок: до 100 обстрілів на добу, штурмів поки немає

Через вологий ґрунт ворог не проводить механізовані штурми на Костянтинівському напрямку, але продовжує обстріли. Українські військові готуються до активізації атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів головний сержант 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Віталій П’ясецький.

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За словами військового, у зоні відповідальності бригади щодоби фіксують від 50 до 100 артилерійських обстрілів. Водночас механізованих штурмів противника наразі не спостерігається.

Тактика малих груп і підготовка до можливих атак техніки

Окупанти продовжують діяти за тактикою малих груп, яку застосовували ще взимку: спершу ховаються та накопичуються, після чого намагаються переходити до штурмових дій. Водночас як зазначив П’ясецький, українські військові готуються і до можливих атак із застосуванням ворожої техніки.

"Очікуємо. Зараз ґрунти підсохли, буде збільшуватися кількість мотоштурмів, пересування противника на електросамокатах і на іншій різній двоколісній чи триколісній техніці. Противник намагається збільшити активність, коли дозволяють погодні умови. Якщо це звичайний день, вони можуть послати до 10 одиниць особового складу. У дні, які більш сприятливі для такого пересування, це можуть бути кілька десятків одиниць противника", - зазначив головний сержант 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

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Автор: 

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