Погода стримує наступ РФ на Костянтинівському напрямку, - 93 ОМБр "Холодний Яр"

Через вологий ґрунт ворог не проводить механізовані штурми на Костянтинівському напрямку, але продовжує обстріли. Українські військові готуються до активізації атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів головний сержант 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Віталій П’ясецький.

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За словами військового, у зоні відповідальності бригади щодоби фіксують від 50 до 100 артилерійських обстрілів. Водночас механізованих штурмів противника наразі не спостерігається.

Тактика малих груп і підготовка до можливих атак техніки

Окупанти продовжують діяти за тактикою малих груп, яку застосовували ще взимку: спершу ховаються та накопичуються, після чого намагаються переходити до штурмових дій. Водночас як зазначив П’ясецький, українські військові готуються і до можливих атак із застосуванням ворожої техніки.

"Очікуємо. Зараз ґрунти підсохли, буде збільшуватися кількість мотоштурмів, пересування противника на електросамокатах і на іншій різній двоколісній чи триколісній техніці. Противник намагається збільшити активність, коли дозволяють погодні умови. Якщо це звичайний день, вони можуть послати до 10 одиниць особового складу. У дні, які більш сприятливі для такого пересування, це можуть бути кілька десятків одиниць противника", - зазначив головний сержант 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

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