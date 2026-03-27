Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 293 170 человек (+1 000 за сутки), 11 808 танков, 38 863 артиллерийских систем, 24 287 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 293 170 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 293 170 (+1 000) человек
- танков – 11 808 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 24 287 (+9) шт.
- артиллерийских систем – 38 863 (+68) шт.
- РСЗО – 1 700 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 337 (+0) шт.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 200 611 (+2 222) шт.
- крылатые ракеты – 4 491 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 85 569 (+217) шт.
- специальная техника – 4 100 (+0) ед.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
297!! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня норм, арта та логістика просто супер.
БПЛА перевалили за 200 000! РСЗВ та спецтехніка закрили чергові сотні і відповідно 1700 та 4100.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 293 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.