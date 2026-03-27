Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 293 170 человек (+1 000 за сутки), 11 808 танков, 38 863 артиллерийских систем, 24 287 ББМ. ИНФОГРАФИКА

ВСУ уничтожили 1 293 170 оккупантов: потери РФ на 27 марта

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 293 170 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 293 170 (+1 000) человек
  • танков – 11 808 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 287 (+9) шт.
  • артиллерийских систем – 38 863 (+68) шт.
  • РСЗО – 1 700 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 337 (+0) шт.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 200 611 (+2 222) шт.
  • крылатые ракеты – 4 491 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 85 569 (+217) шт.
  • специальная техника – 4 100 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте 133 боестолкновения, больше всего штурмов РФ произошло на Покровском направлении, - Генштаб

Потери россиян за 26 марта

Рашка не бездонна, здохнуть всі окупанти
27.03.2026 07:30 Ответить
Демілітарізація злобної падлючої рашистської Підерації триває
27.03.2026 08:05 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
27.03.2026 08:09 Ответить
Минув 4419 день москальсько-української війни.
297!! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня норм, арта та логістика просто супер.
БПЛА перевалили за 200 000! РСЗВ та спецтехніка закрили чергові сотні і відповідно 1700 та 4100.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 293 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
27.03.2026 08:41 Ответить
27.03.2026 08:43 Ответить
 
 