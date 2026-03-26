На фронте 133 боевых столкновения, больше всего штурмов РФ произошло на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток 26 марта на передовой произошло 133 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 41 авиационный удар, сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6176 дронов-камикадзе и осуществил 2765 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Новоосиново.

Обстановка на востоке Украины

На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Дробишево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в районах Платоновки, Рай-Александровки и Разниковки.

На Краматорском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Новопавловки и Софиевки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное, Покровск, Молодецкое в направлении населенных пунктов Кучеров Яр и Светлое. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 93 оккупанта и 51 – ранен; уничтожено пять единиц автомобильной и 33 единицы специальной техники врага, повреждено семь укрытий пехоты, одна артиллерийская система и одна единица автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 201 беспилотный летательный аппарат различных типов.

На Александровском направлении оккупанты десять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Александрограда, Вишневого и Красногорского. Кроме того, Писанка подверглась авиационному удару.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализничного, Мирного и Святопетровки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары в районах Верхней Терсы, Долинки, Любицкого и Новосолошино.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал в районах Токмачки, Степового и Щербаков. Район Веселянки подвергся авиационному удару.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

