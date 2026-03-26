Больше всего враг атакует на Константиновском направлении, всего на фронте - 59 боевых столкновений, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте уже достигло 59.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 26 марта, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Будки, Искрисковщина, Товстодубово, Коренок, Бачевск, Рыжевка.

В Черниговской области – Азаровка и Костобобров.

Кроме того, враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Коренок Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 31 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Новоосиново.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Надия, Твердохлебово, Дробышево и Лиман.

На Константиновском направлении захватчики совершили 18 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Берестка, Степановки и Софиевки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное и Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг шесть раз наступал в районах Александрограда, Вишневого и Красногорского. В данное время продолжается одно боестолкновение. Кроме того, Писанцы подверглись авиационному удару.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 11 вражеских атак в районах Гуляйполя, Зализнычного, Мирного и Святопетровки. Враг нанес авиаудары в районах Верхней Терсы, Долинки, Любицкого и Новосолошино.

На Ореховском направлении враг атаковал в районах Токмачки, Степового и Щербаков. Район Веселянки подвергся авиаудару.

Другие направления

По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском, Славянском, Краматорском и Приднепровском направлениях на данный момент атак противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.