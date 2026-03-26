Больше всего враг атакует на Константиновском направлении, всего на фронте - 59 боевых столкновений, - Генштаб
С начала суток количество атак агрессора на фронте уже достигло 59.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 26 марта, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы Украины
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.
- Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Будки, Искрисковщина, Товстодубово, Коренок, Бачевск, Рыжевка.
- В Черниговской области – Азаровка и Костобобров.
Кроме того, враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Коренок Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 31 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Новоосиново.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Надия, Твердохлебово, Дробышево и Лиман.
На Константиновском направлении захватчики совершили 18 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Берестка, Степановки и Софиевки. Два боевых столкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное и Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг шесть раз наступал в районах Александрограда, Вишневого и Красногорского. В данное время продолжается одно боестолкновение. Кроме того, Писанцы подверглись авиационному удару.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 11 вражеских атак в районах Гуляйполя, Зализнычного, Мирного и Святопетровки. Враг нанес авиаудары в районах Верхней Терсы, Долинки, Любицкого и Новосолошино.
На Ореховском направлении враг атаковал в районах Токмачки, Степового и Щербаков. Район Веселянки подвергся авиаудару.
Другие направления
По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском, Славянском, Краматорском и Приднепровском направлениях на данный момент атак противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.
