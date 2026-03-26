Сырский посетил южное направление фронта: Сдерживаем противника в ряде населенных пунктов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил южный участок фронта, где в настоящее время ведутся интенсивные бои.

Об этом он сообщил в Facebook.

Что известно?

"На Гуляйпольском направлении противник продолжает давление на наши оборонительные позиции. Сдерживаем противника в районах населенных пунктов Гуляйполе, Доброполье, Староукраинка, Зализнычное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленокстантиновка и других – ежедневно около 20 боевых столкновений", – отметил он.

Встреча с командирами

Сырский провел встречу с командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений и частей, ведущих активную оборону в определенных районах.

"Во время совещаний заслушал доклады о текущей обстановке и проблемных вопросах. Обсудили с командирами их видение улучшения положения и варианты дальнейших действий.

Мы отслеживаем перегруппировку дополнительных сил и средств противника и нейтрализуем врага.

На месте дал соответствующие поручения по дополнительному обеспечению частей боеприпасами и материально-техническими средствами.

Благодарю командиров за нестандартные решения на поле боя и сохранение жизни наших воинов. Благодарю всех военнослужащих за стойкость и самоотдачу", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

