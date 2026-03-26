Сырский посетил южное направление фронта: Сдерживаем противника в ряде населенных пунктов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил южный участок фронта, где в настоящее время ведутся интенсивные бои.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"На Гуляйпольском направлении противник продолжает давление на наши оборонительные позиции. Сдерживаем противника в районах населенных пунктов Гуляйполе, Доброполье, Староукраинка, Зализнычное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленокстантиновка и других – ежедневно около 20 боевых столкновений", – отметил он.
Встреча с командирами
Сырский провел встречу с командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений и частей, ведущих активную оборону в определенных районах.
"Во время совещаний заслушал доклады о текущей обстановке и проблемных вопросах. Обсудили с командирами их видение улучшения положения и варианты дальнейших действий.
Мы отслеживаем перегруппировку дополнительных сил и средств противника и нейтрализуем врага.
На месте дал соответствующие поручения по дополнительному обеспечению частей боеприпасами и материально-техническими средствами.
Благодарю командиров за нестандартные решения на поле боя и сохранение жизни наших воинов. Благодарю всех военнослужащих за стойкость и самоотдачу", - подытожил главнокомандующий ВСУ.
Зеленський подарував Чарльзу III планшет iPad, який відстежує бої на фронті та повітряні атаки РФ
