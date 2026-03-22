Зеленский провел совещание с Сырским и Гнатовым: согласован ряд новых операций
Президент Владимир Зеленский провел совещание с командующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. По итогам встречи был согласован ряд новых операций.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Фиксируются попытки россиян перейти в наступление
"За эту неделю фиксируем попытки россиян активизировать наступления, пользуясь более благоприятной погодой. Как следствие, единственным ощутимым результатом для российской армии стало увеличение их потерь, а именно: только за эти семь дней уже более 8 тыс. убитых и тяжелораненых российских солдат", - рассказал президент.
Также, по словам Зеленского, Украина располагает информацией, что "российскому командованию наконец удалось разобраться, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов, поступавших наверх".
"Часть их командиров на уровне бригад уже заменили в качестве наказания за ложь. Впрочем, это оккупанту не поможет", — подчеркнул глава государства.
Обстановка на направлениях
Президент также рассказал, что в Донецкой области наши позиции за неделю существенно не изменились.
"В Харьковской области и в приграничных громадах Сумской области фиксируем попытки оккупанта продвинуться от границы – продолжается уничтожение российских подразделений, которые это делают. На Александровском направлении продолжаются активные действия наших штурмовых и десантных подразделений – благодарю каждого воина. Отдельно отметили меткость наших точечных ударов и наметили дальнейшие рамки", – сказал Зеленский.
Также во время совещания был согласован ряд новых операций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пукомдухом ділитесь...?
а коли відкритим текстом кончена гундоса зелена гнида каже, що воно особисто погоджує всі операції, то це їбать як кашерно?
а, чого гнатов не на майямі? цей зелений холуй, начебто афігенний переговорник?
як що, зе!поц особисто погоджує всі операції, то зрозуміло, чому ми кожного дня відступаємо ціною життів українців.
зрозуміло, чому ледібой андрєй супроводжує шона пена на передову.
привіт стадо баранов.
я ж, собі міркую, наскільки швидко вздрочнуть зелених ботів.
визнаю, оперативно.