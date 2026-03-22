Зеленский провел совещание с Сырским и Гнатовым: согласован ряд новых операций

Зеленский провел совещание с руководством ВСУ

Президент Владимир Зеленский провел совещание с командующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. По итогам встречи был согласован ряд новых операций.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Фиксируются попытки россиян перейти в наступление

"За эту неделю фиксируем попытки россиян активизировать наступления, пользуясь более благоприятной погодой. Как следствие, единственным ощутимым результатом для российской армии стало увеличение их потерь, а именно: только за эти семь дней уже более 8 тыс. убитых и тяжелораненых российских солдат", - рассказал президент. 

Также, по словам Зеленского, Украина располагает информацией, что "российскому командованию наконец удалось разобраться, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов, поступавших наверх".

"Часть их командиров на уровне бригад уже заменили в качестве наказания за ложь. Впрочем, это оккупанту не поможет", — подчеркнул глава государства.

Обстановка на направлениях

Президент также рассказал, что в Донецкой области наши позиции за неделю существенно не изменились.

"В Харьковской области и в приграничных громадах Сумской области фиксируем попытки оккупанта продвинуться от границы – продолжается уничтожение российских подразделений, которые это делают. На Александровском направлении продолжаются активные действия наших штурмовых и десантных подразделений – благодарю каждого воина. Отдельно отметили меткость наших точечных ударов и наметили дальнейшие рамки", – сказал Зеленский.

Также во время совещания был согласован ряд новых операций.

Може не треба? Ми від старих операцій ще не відновилися.
22.03.2026 20:15 Ответить
після "курсько- бахмутської " "зелено рашистської " спланованої операції дуже небезпечними є все,що планують зрадники
22.03.2026 20:16 Ответить
Ну, що це безтолкове чмо може погоджувати!
22.03.2026 20:21 Ответить
Вибачаюсь,Ви приймали участь хоча в одній операції,чи так,песимістичним всепропалим пуком духом ділитесь...?
Операція мобілізація!
Так у кацапів до сих пір невизначена кількість тіл зостається з тієї курської авантюри, не кажучи про техніку 🤦 які командувачі такі й операції.
транзістор і Діод. Біба і Боба одним словом
Наш невтомний та незламний, сонцесяйний та чавунояйцевийНаполеон працює!
смарагдовояйцевий майжебонапарт.
Це вже новий наступ, літній? Бо весняний же зірвали, за словами "лідера"...
тобто, коли пан генерал батько залужний каже, що зелене падло почало сувати своє юдо рило у військові справи і тим загубило всі операції, то зелені боти на гімно зходять?
а коли відкритим текстом кончена гундоса зелена гнида каже, що воно особисто погоджує всі операції, то це їбать як кашерно?
а, чого гнатов не на майямі? цей зелений холуй, начебто афігенний переговорник?
як що, зе!поц особисто погоджує всі операції, то зрозуміло, чому ми кожного дня відступаємо ціною життів українців.
зрозуміло, чому ледібой андрєй супроводжує шона пена на передову.
Залужний ваш батько? Чи не він разом з зелею розповідав про шашликиhttps://www.youtube.com/watch?v=Fn1INOZYvWQ&t=84s
ооо...
привіт стадо баранов.
я ж, собі міркую, наскільки швидко вздрочнуть зелених ботів.
визнаю, оперативно.
Мені цікаво а , є ким наступати? Вони вважають що в них ресурсу як у рашки 🤦 ще рік таких "наступань" і українців можна на тисячі вже рахувати.
Криворагульний наполеончик та його вірний гофмаршал м'ясник просирський готують ряд нових геніальних стратегічних контрнаступів під загальним лозунгом "Втрати фігня, тцкуни ще наловлять!"
Він уявляє себе таким маленьким геніальним наполеончиком який планує великі операції типо полководцем, але зі сторони він звичайний навіть не середнього пошиву комік у я кого корона на голові жме
Якщо операції плануються з чотириразовим ухилянтом, то цінність цих сумнівних "операції" гріш ціна.
Оце я розумію. Вчора ти дуроплигі кривляка, а завтра ти Македонський і Ямамото...
Планшет сирку з розташуванням зсу вже передав?
Костюм Наполеона цей ЗЕвіслючок точно не здав в гримерку.Вечорами любується на себе в дзеркалі...
противно читать про эту наполеону
А нафіга на тій нараді зеленський?
Я б сказав, на фіга взагалі той зеленський
... гарне запитання! І вчасне!
І що все,вже все передали путіну План дій погодили Ну нафіга про такеповідомляти? це ж не сцена 95 кварталу .
