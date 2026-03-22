Зеленский провел совещание с Сырским и Гнатовым: согласован ряд новых операций

Президент Владимир Зеленский провел совещание с командующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. По итогам встречи был согласован ряд новых операций.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Фиксируются попытки россиян перейти в наступление

"За эту неделю фиксируем попытки россиян активизировать наступления, пользуясь более благоприятной погодой. Как следствие, единственным ощутимым результатом для российской армии стало увеличение их потерь, а именно: только за эти семь дней уже более 8 тыс. убитых и тяжелораненых российских солдат", - рассказал президент.

Также, по словам Зеленского, Украина располагает информацией, что "российскому командованию наконец удалось разобраться, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов, поступавших наверх".

"Часть их командиров на уровне бригад уже заменили в качестве наказания за ложь. Впрочем, это оккупанту не поможет", — подчеркнул глава государства.

Обстановка на направлениях

Президент также рассказал, что в Донецкой области наши позиции за неделю существенно не изменились.

"В Харьковской области и в приграничных громадах Сумской области фиксируем попытки оккупанта продвинуться от границы – продолжается уничтожение российских подразделений, которые это делают. На Александровском направлении продолжаются активные действия наших штурмовых и десантных подразделений – благодарю каждого воина. Отдельно отметили меткость наших точечных ударов и наметили дальнейшие рамки", – сказал Зеленский.

Также во время совещания был согласован ряд новых операций.

