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Новини Знищення російських окупантів Наступальні операції ЗСУ
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Зеленський провів нараду з Сирським і Гнатовим: погоджено низку нових операцій

Зеленський провів нараду з керівництвом ЗСУ

Президент Володимир Зеленський провів нараду з Головкомом ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. За підсумками зустрічі було погоджено низку нових операцій.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Фіксуються спроби росіян піти в наступ

"За цей тиждень фіксуємо спроби росіян активізувати спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою. Як наслідок, єдиним відчутним результатом для російської армії стало підвищення їхніх втрат, а саме: тільки за ці сім днів уже більш ніж 8 тис. убитих і важкопоранених російських солдатів", - розповів президент. 

Також, за словами Зеленського, Україна має інформацію, що "російському командуванню нарешті вдалося розібратися, де на фронті реально знаходяться їхні частини і як це відрізняється від офіційних доповідей, що приходили нагору".

"Частину їхніх командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за брехню. Втім, це окупанту не допоможе", - наголосив очільник держави.

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Обстановка на напрямках

Президент також розповів, що на Донеччині наші позиції за тиждень суттєво не змінилися.

"На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини фіксуємо спроби окупанта просунутися від кордону – триває знищення російських підрозділів, які це роблять. На Олександрівському напрямку тривають активні дії наших штурмових і десантних підрозділів – дякую кожному воїну. Окремо відзначили влучність наших дипстрайків і намітили подальші рамки", - сказав Зеленський.

Також під час наради було погоджено низку нових операцій.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28192) ЗСУ (8905) Сирський Олександр (964) Гнатов Андрій (46)
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Топ коментарі
+33
Може не треба? Ми від старих операцій ще не відновилися.
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22.03.2026 20:15 Відповісти
+33
після "курсько- бахмутської " "зелено рашистської " спланованої операції дуже небезпечними є все,що планують зрадники
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22.03.2026 20:16 Відповісти
+25
тобто, коли пан генерал батько залужний каже, що зелене падло почало сувати своє юдо рило у військові справи і тим загубило всі операції, то зелені боти на гімно зходять?
а коли відкритим текстом кончена гундоса зелена гнида каже, що воно особисто погоджує всі операції, то це їбать як кашерно?
а, чого гнатов не на майямі? цей зелений холуй, начебто афігенний переговорник?
як що, зе!поц особисто погоджує всі операції, то зрозуміло, чому ми кожного дня відступаємо ціною життів українців.
зрозуміло, чому ледібой андрєй супроводжує шона пена на передову.
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22.03.2026 20:21 Відповісти

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