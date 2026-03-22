Зеленський провів нараду з Сирським і Гнатовим: погоджено низку нових операцій

Президент Володимир Зеленський провів нараду з Головкомом ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. За підсумками зустрічі було погоджено низку нових операцій.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Фіксуються спроби росіян піти в наступ

"За цей тиждень фіксуємо спроби росіян активізувати спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою. Як наслідок, єдиним відчутним результатом для російської армії стало підвищення їхніх втрат, а саме: тільки за ці сім днів уже більш ніж 8 тис. убитих і важкопоранених російських солдатів", - розповів президент.

Також, за словами Зеленського, Україна має інформацію, що "російському командуванню нарешті вдалося розібратися, де на фронті реально знаходяться їхні частини і як це відрізняється від офіційних доповідей, що приходили нагору".

"Частину їхніх командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за брехню. Втім, це окупанту не допоможе", - наголосив очільник держави.

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Обстановка на напрямках

Президент також розповів, що на Донеччині наші позиції за тиждень суттєво не змінилися.

"На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини фіксуємо спроби окупанта просунутися від кордону – триває знищення російських підрозділів, які це роблять. На Олександрівському напрямку тривають активні дії наших штурмових і десантних підрозділів – дякую кожному воїну. Окремо відзначили влучність наших дипстрайків і намітили подальші рамки", - сказав Зеленський.

Також під час наради було погоджено низку нових операцій.

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