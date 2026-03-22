Зеленський провів нараду з Сирським і Гнатовим: погоджено низку нових операцій
Президент Володимир Зеленський провів нараду з Головкомом ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. За підсумками зустрічі було погоджено низку нових операцій.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Фіксуються спроби росіян піти в наступ
"За цей тиждень фіксуємо спроби росіян активізувати спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою. Як наслідок, єдиним відчутним результатом для російської армії стало підвищення їхніх втрат, а саме: тільки за ці сім днів уже більш ніж 8 тис. убитих і важкопоранених російських солдатів", - розповів президент.
Також, за словами Зеленського, Україна має інформацію, що "російському командуванню нарешті вдалося розібратися, де на фронті реально знаходяться їхні частини і як це відрізняється від офіційних доповідей, що приходили нагору".
"Частину їхніх командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за брехню. Втім, це окупанту не допоможе", - наголосив очільник держави.
Обстановка на напрямках
Президент також розповів, що на Донеччині наші позиції за тиждень суттєво не змінилися.
"На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини фіксуємо спроби окупанта просунутися від кордону – триває знищення російських підрозділів, які це роблять. На Олександрівському напрямку тривають активні дії наших штурмових і десантних підрозділів – дякую кожному воїну. Окремо відзначили влучність наших дипстрайків і намітили подальші рамки", - сказав Зеленський.
Також під час наради було погоджено низку нових операцій.
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а коли відкритим текстом кончена гундоса зелена гнида каже, що воно особисто погоджує всі операції, то це їбать як кашерно?
а, чого гнатов не на майямі? цей зелений холуй, начебто афігенний переговорник?
як що, зе!поц особисто погоджує всі операції, то зрозуміло, чому ми кожного дня відступаємо ціною життів українців.
зрозуміло, чому ледібой андрєй супроводжує шона пена на передову.