Сили оборони знешкодили 4 840 окупантів лише за три дні цього тижня, - Сирський

Сили оборони України знешкодили майже 5 тисяч окупантів убитими та пораненими лише за вівторок-четвер цього тижня.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Втрати РФ

Сирський зазначив, що зі зміною погодних умов російський агресор посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту. Уже кілька днів поспіль кількість бойових зіткнень перевищує 200.

"Водночас суттєво зросли й втрати противника: лише за вівторок-четвер знешкоджено близько 4840 окупантів убитими та пораненими. Активність переважаючих сил ворога вимагає від нас нових, асиметричних рішень. Українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції", - зауважив він.

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Доповіді командирів

Сирський повідомив, що під час робочої поїздки до районів Південної операційної зони провів зустріч із командуванням угруповання та командирами штурмових і десантно-штурмових підрозділів.

"Узгодили подальші дії з урахуванням тактики противника, уточнили завдання кожному підрозділу в зоні відповідальності. На місці віддав необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення — боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами. Дякую командирам за виважені рішення і збережені життя наших воїнів. Дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру за щоденну боротьбу та знищення ворога", - додав головком ЗСУ.

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