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Новини Мобілізація в РФ
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Цьогоріч РФ планує рекрутувати понад 400 тис. військових, активність на фронті зростає, - Сирський

Сирський заявив про плани РФ продовжувати агресію
Фото: Джерело

Із покращенням погодних умов на фронті активність російських окупантів зростає.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, у 2026 році РФ планує рекрутувати ще 409 тисяч військових.

"Це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.

Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті", - зазначив Сирський.

Також читайте: Сили оборони поступово просуваються вперед у Південній операційній зоні, - Сирський

Сирський провів наради

За словами головкома, було проведено нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань - посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.

"Заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій. Є проблемні питання — визначили конкретні рішення і терміни їх виконання.

Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів", - підсумував він.

Читайте: Інтенсивність боїв у районі Гуляйполя значно перевищує інші напрямки, - Сирський

Автор: 

армія рф (21351) бойові дії (6016) Сирський Олександр (957)
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Топ коментарі
+14
Новости из засрашки от уроженца засрашки,а кто будет останавливать эти четыреста тысяч,тыловые полицаи,бронированные податкивцы,левоинвалидные прокуроры,наглядовы рады наглядовых рад и прочие войны Буковеля и Монако?
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19.03.2026 09:25 Відповісти
+13
Будуть ламати руки ветеранам, як на днях в Одесі.
А потім заявляти "ми не можемо підтвердити, що то були співробітники ТЦК.
Цього "кацапського іпсо створеного ШІ" вже стільки, що лиш сліпий не побачить.
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19.03.2026 09:22 Відповісти
+11
А, ще обіцяв знищувати 50000 підарів в місяць.
А, ще обіцяв замінити людей залізяками.
А, ще обіцяв закрити небо стіною дронів.
Багато чого обіцяв.
А, ще наобіцяє огого.....
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19.03.2026 09:24 Відповісти

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