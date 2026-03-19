Цьогоріч РФ планує рекрутувати понад 400 тис. військових, активність на фронті зростає, - Сирський
Із покращенням погодних умов на фронті активність російських окупантів зростає.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, у 2026 році РФ планує рекрутувати ще 409 тисяч військових.
"Це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.
Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті", - зазначив Сирський.
Сирський провів наради
За словами головкома, було проведено нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань - посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.
"Заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій. Є проблемні питання — визначили конкретні рішення і терміни їх виконання.
Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів", - підсумував він.
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А потім заявляти "ми не можемо підтвердити, що то були співробітники ТЦК.
Цього "кацапського іпсо створеного ШІ" вже стільки, що лиш сліпий не побачить.
А, ще обіцяв замінити людей залізяками.
А, ще обіцяв закрити небо стіною дронів.
Багато чого обіцяв.
А, ще наобіцяє огого.....