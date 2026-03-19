Цьогоріч РФ планує рекрутувати понад 400 тис. військових, активність на фронті зростає, - Сирський

Фото: Джерело

Із покращенням погодних умов на фронті активність російських окупантів зростає.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За його словами, у 2026 році РФ планує рекрутувати ще 409 тисяч військових.

"Це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.



Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті", - зазначив Сирський.

Також читайте: Сили оборони поступово просуваються вперед у Південній операційній зоні, - Сирський

Сирський провів наради

За словами головкома, було проведено нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань - посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.

"Заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій. Є проблемні питання — визначили конкретні рішення і терміни їх виконання.



Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів", - підсумував він.

Читайте: Інтенсивність боїв у районі Гуляйполя значно перевищує інші напрямки, - Сирський