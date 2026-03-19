В этом году РФ планирует призыв более 400 тыс. военных, активность на фронте растет, - Сырский
С улучшением погодных условий на фронте активность российских оккупантов растет.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, в 2026 году РФ планирует набрать еще 409 тысяч военных.
"Это означает одно - враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.
С улучшением погодных условий мы наблюдаем рост активности противника на фронте", - отметил Сырский.
Сырский провел совещания
По словам главнокомандующего, было проведено совещание по состоянию инженерного оборудования оборонительных рубежей. Среди ключевых задач - укрепление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне.
"Заслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций. Есть проблемные вопросы - определили конкретные решения и сроки их выполнения.
От качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов", - подытожил он.
А потім заявляти "ми не можемо підтвердити, що то були співробітники ТЦК.
Цього "кацапського іпсо створеного ШІ" вже стільки, що лиш сліпий не побачить.
бусифікація,викрадення,катування,примус,продаж людей-основні стовпи мобілізації сьогодення в ******** ,,демократії,, України....
судячі з того що закони вже відверто не виконуються всіма гілками від пластмасових до вищіх судів ми входимо в фазу народження анархії і для цього треба вимкнути соціальні мережі.....
зубожіння,виживання,безнадія,постійне відчуття страху,зневіра,ненависть ....
А, ще обіцяв замінити людей залізяками.
А, ще обіцяв закрити небо стіною дронів.
Багато чого обіцяв.
А, ще наобіцяє огого.....
То, коли ***** каже що підари наступають по всьому фронту, це правда?
І коли підари впевнені у своїй перемозі, теж правда?
І наша кончена гундоса зелена зе!гніда роздає всім айпади, саме щоб всі це бачили у прямому ефірі?
Отакої.......
Де, взагалі армія в один млн триста.
Бо, на фронті категорично не вистачає людей.
тее що я казав ще в минулому році,в судах еспч більш 150 000 заяв від українців
Наприклад, зараз винищують фермерський скот під приводом "емідемії".
Нема скота - нема грошей - нема роботи - йди на контаркт.
Або дохни з голоду разом з родиною.
Вибір є? Є. Значить, доброволєц.
От як придумають - що - от тоді і Україна виграє.