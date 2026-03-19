В этом году РФ планирует призыв более 400 тыс. военных, активность на фронте растет, - Сырский

Фото: Источник

С улучшением погодных условий на фронте активность российских оккупантов растет.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, в 2026 году РФ планирует набрать еще 409 тысяч военных.

"Это означает одно - враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.



С улучшением погодных условий мы наблюдаем рост активности противника на фронте", - отметил Сырский.

Сырский провел совещания

По словам главнокомандующего, было проведено совещание по состоянию инженерного оборудования оборонительных рубежей. Среди ключевых задач - укрепление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне.

"Заслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций. Есть проблемные вопросы - определили конкретные решения и сроки их выполнения.



От качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов", - подытожил он.

