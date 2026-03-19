РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11069 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в РФ
1 989 33

В этом году РФ планирует призыв более 400 тыс. военных, активность на фронте растет, - Сырский

Сырский заявил о планах РФ продолжать агрессию
Фото: Источник

С улучшением погодных условий на фронте активность российских оккупантов растет.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, в 2026 году РФ планирует набрать еще 409 тысяч военных.

"Это означает одно - враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

С улучшением погодных условий мы наблюдаем рост активности противника на фронте", - отметил Сырский.

Сырский провел совещания

По словам главнокомандующего, было проведено совещание по состоянию инженерного оборудования оборонительных рубежей. Среди ключевых задач - укрепление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне.

"Заслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций. Есть проблемные вопросы - определили конкретные решения и сроки их выполнения.

От качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов", - подытожил он.

Автор: 

армия РФ (22176) боевые действия (5709) Александр Сырский (842)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Новости из засрашки от уроженца засрашки,а кто будет останавливать эти четыреста тысяч,тыловые полицаи,бронированные податкивцы,левоинвалидные прокуроры,наглядовы рады наглядовых рад и прочие войны Буковеля и Монако?
показать весь комментарий
19.03.2026 09:25 Ответить
+8
Будуть ламати руки ветеранам, як на днях в Одесі.
А потім заявляти "ми не можемо підтвердити, що то були співробітники ТЦК.
Цього "кацапського іпсо створеного ШІ" вже стільки, що лиш сліпий не побачить.
показать весь комментарий
19.03.2026 09:22 Ответить
+7
будуть ловити з 35 до 65 або навіть з 40 до 70
показать весь комментарий
19.03.2026 09:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Десь Федоров обіцяв нові підходи до мобілізації
показать весь комментарий
19.03.2026 09:17 Ответить
будуть ловити з 35 до 65 або навіть з 40 до 70
показать весь комментарий
19.03.2026 09:18 Ответить
Будуть ламати руки ветеранам, як на днях в Одесі.
А потім заявляти "ми не можемо підтвердити, що то були співробітники ТЦК.
Цього "кацапського іпсо створеного ШІ" вже стільки, що лиш сліпий не побачить.
показать весь комментарий
19.03.2026 09:22 Ответить
не будуть а вже,а прийняття 15076 взагалі переведе це у ,,законний,, спосіб.....

бусифікація,викрадення,катування,примус,продаж людей-основні стовпи мобілізації сьогодення в ******** ,,демократії,, України....

судячі з того що закони вже відверто не виконуються всіма гілками від пластмасових до вищіх судів ми входимо в фазу народження анархії і для цього треба вимкнути соціальні мережі.....

зубожіння,виживання,безнадія,постійне відчуття страху,зневіра,ненависть ....
показать весь комментарий
19.03.2026 09:38 Ответить
А, ще обіцяв знищувати 50000 підарів в місяць.
А, ще обіцяв замінити людей залізяками.
А, ще обіцяв закрити небо стіною дронів.
Багато чого обіцяв.
А, ще наобіцяє огого.....
показать весь комментарий
19.03.2026 09:24 Ответить
одружитися цей м,ясник хоч не обіцяв??
показать весь комментарий
19.03.2026 09:41 Ответить
Вже двічі був одружений, перша дружина разом з сином утекла від росіянина Сирського аж в Австралію.
показать весь комментарий
19.03.2026 09:47 Ответить
мабуть воно реальне падло як на вигляд так і в житті,а тепер розумію що в оточенні зелебоби навіть нема приємних людей,всі якісь неприємні,відразливі,мерзотні-єрмак,буданов,стефанчук,сибіга,качка,аарахаамія взагалі блювотний,.....він їх підбирав на конкурсі урдів???
показать весь комментарий
19.03.2026 09:58 Ответить
Заслухав,провів нараду...
показать весь комментарий
19.03.2026 09:18 Ответить
Зачекайте!
То, коли ***** каже що підари наступають по всьому фронту, це правда?
І коли підари впевнені у своїй перемозі, теж правда?
І наша кончена гундоса зелена зе!гніда роздає всім айпади, саме щоб всі це бачили у прямому ефірі?
Отакої.......
показать весь комментарий
19.03.2026 09:20 Ответить
Рекрутинг та бусифікація не мають нічого спільного.
показать весь комментарий
19.03.2026 09:23 Ответить
Новости из засрашки от уроженца засрашки,а кто будет останавливать эти четыреста тысяч,тыловые полицаи,бронированные податкивцы,левоинвалидные прокуроры,наглядовы рады наглядовых рад и прочие войны Буковеля и Монако?
показать весь комментарий
19.03.2026 09:25 Ответить
не повірите,про це мало хто знає,а ще меньше пам,ятає
показать весь комментарий
19.03.2026 09:43 Ответить
Ну враховуючи, що у них втрати (за тою статистикою, що тут публікується кожного дня) 1000-1300 орків в день, то профіту від цього ж для них не буде? До того ж якщо співвідношення у цій війні 1 до 3 у нашу користь, то нам, за такою (прости Господи) математикою, вистачить +140 тис воїнів? А якщо згадати слова воїна-депутата Костенка, згідно якої Україна щомісяця мобілізує близько 30 тис, то виходить ми у плюсі і перемагаємо? Чи як? Без іронії і якогось гейту якщо що пишу
показать весь комментарий
19.03.2026 09:25 Ответить
Питання, де ці 30 тис в міс?
Де, взагалі армія в один млн триста.
Бо, на фронті категорично не вистачає людей.
показать весь комментарий
19.03.2026 09:32 Ответить
50-60% сзч,а залишки виживають в перші місяці штурмів десь 10+_--%
показать весь комментарий
19.03.2026 09:45 Ответить
Тоді русня мала б вже давно "на сігарєткє" зайти в Запоріжжя щонайменше, а далі - Дніпро, Харків, Полтава.
показать весь комментарий
19.03.2026 10:27 Ответить
в ютюб знайдіть Киянина,він часто розповідає про поповнення і хто реально тримає фронт.....
показать весь комментарий
19.03.2026 10:37 Ответить
«Сегодня мы проигрываем 97,6% производств против Украины в Европейском суде по правам человека», - заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук

тее що я казав ще в минулому році,в судах еспч більш 150 000 заяв від українців
показать весь комментарий
19.03.2026 10:44 Ответить
Якщо так все у нас погано, що заважає русні "дунуть, плюнуть - і побєда"?
показать весь комментарий
19.03.2026 10:48 Ответить
за те у вас нафронтників все добре,а в шмарофоні взагалі вибух перемогобесія.... виглянь на вулицях сел та малих міст вже людей не лишилося,по інших одні баби,діти і старці,довго ще воювати зможемо????а потім що......ПАРАГВАЙ 2,0????
показать весь комментарий
19.03.2026 10:57 Ответить
Та да, нікого не лишилось, два роки тому ТЦК останніх собак виловили (врожай вже два роки збирають негри на танках комбайнах).
показать весь комментарий
19.03.2026 11:07 Ответить
409 +-1
показать весь комментарий
19.03.2026 09:32 Ответить
Це як цінник в магазині. Не 410 а 409.
показать весь комментарий
19.03.2026 09:52 Ответить
Та там гребуть "по бєспрєдєлу" ще більшому ніж у нас. В основному зараз до студентів чіпляються. Агітують,відраховують,примушують. Коротше ставка на молодь. Ну а у нас....молодь за кордон. І хусточками помахали вслід. 50+ діди переможуть. 💪
показать весь комментарий
19.03.2026 09:46 Ответить
Вони не гребуть, вони створюють умови.
Наприклад, зараз винищують фермерський скот під приводом "емідемії".
Нема скота - нема грошей - нема роботи - йди на контаркт.
Або дохни з голоду разом з родиною.
Вибір є? Є. Значить, доброволєц.
показать весь комментарий
19.03.2026 10:49 Ответить
Що потрібно зробити щоб Подоляк чи Татаров повів за собою в бій квартал95?
От як придумають - що - от тоді і Україна виграє.
показать весь комментарий
19.03.2026 09:51 Ответить
Із нових підходів - 57-59 років, яких раніше відпускали, тепер взяли за силу душу
показать весь комментарий
19.03.2026 09:59 Ответить
На жаль ворог розуміє тільки силу ,для цього треба зупинити рашиське просування ,для цього потрібна стратегія і планування,але "найвеличніший" веліє цього не помічати рейтинг понад усе і пусті слова ні про що.
показать весь комментарий
19.03.2026 10:00 Ответить
СПОСТЕРІГАТИ !!!!!!!
показать весь комментарий
19.03.2026 10:22 Ответить
 
 