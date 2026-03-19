Трамп може кинути Україну, щоб покарати Європу за свою поразку на Близькому Сході, - The Economist

Війна проти Ірану послаблює політичні позиції президента США Дональда Трампа, тому його безрозсудна кампанія робить все дедалі небезпечнішим. Щоб показати свої важелі впливу, політик може залишити Україну та НАТО.

Про це пише видання The Economist, передає Цензор.НЕТ.

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Війна в Ірані та в Україні

Видання зазначає, що конфлікт проти Ірану підриває ключові політичні переваги Трампа, зокрема здатність формувати власну політичну реальність, використовувати тиск на партнерів і зберігати контроль над Республіканською партією. Війна також сприяє зростанню цін на нафту та посиленню економічного тиску.

Коли Трамп закликав союзників Америки допомогти відкрити Ормузьку протоку, попередивши, що НАТО чекає "дуже погане" майбутнє, якщо вони відмовляться, члени Альянсу йому відмовили. Американський президент швидко змінив курс, вдаючи, що ніколи не потребував допомоги.

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"Помста" Європі та НАТО

За прогнозами The Economist, війна проти Ірану може не лише позбавити Трампа влади в Конгресі, а й зробити його політику максимально мстивою та небезпечною для всього світу, включаючи Україну: "Політика Трампа залежить від сили, яка приходить з перемогою. Якщо він здаватиметься невдахою, очікуйте від нього помсти".

Журналісти пишуть, що глава Білого дому має найбільшу свободу дій за кордоном.

"Він може відмовитися від НАТО. Він може залишити Україну, аби покарати Європу. Він може залякувати Латинську Америку під приводом боротьби зі злочинністю та наркотиками. Він може вимагати грошей за захист Японії та Південної Кореї. Бути максималістом щодо тарифів. Навіть якщо йому це не вдасться, це ще більше підірве альянси Америки, на радість Китаю та Росії", - прогнозує видання.

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Внутрішня політика

Через війну в Ірані республіканці з високою ймовірністю втратять контроль над Палатою представників на проміжних виборах у листопаді. Шанси на втрату Сенату також зросли до 50%. Поразка зробить Трампа "кульгавою качкою".

Нині у лавах партії зростає невдоволення через зневагу Трампа до стратегії та його надмірну самовпевненість.

Водночас, республіканець також здатний виплеснути агресію у своїй країні:

позбавити ліцензій на мовлення ЗМІ, які критикують війну.

Нові конфлікти з центробанком.

Боротися в США з мігрантами й відправити антиміграційних силовиків до міст, керованих демократами.

Втручатися у проміжні вибори, щоб вплинути на результати.

У виданні припускають, що якщо війна затягнеться, привівши до дуже високих цін на нафту і падіння ринків, Трамп може перенести увагу на Кубу.

"Складно уявити, як американський президент вийде переможцем в Ірані. Будьте обережні: він дуже погано переносить поразки", - резюмує The Economist.

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