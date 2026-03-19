Трамп: США не відправлятимуть війська на Близький Схід
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру розгортати американські війська на Близькому Сході.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його коментарі, який цитує CNN.
Раніше у медіа з’являлася інформація про те, що адміністрація Білого дому розглядає можливість відправлення тисяч військових для посилення операцій у регіоні. Йшлося про потенційне нарощування присутності США на тлі напруженої ситуації.
Трамп заперечив відряджання військ
Відповідаючи на запитання журналістів, глава Білого дому фактично спростував ці припущення. Він підкреслив, що наразі не планує направляти американських військових до регіону.
"Ні, я нікуди не відправляю війська. Якби я це робив, я б, звісно, вам про це не сказав, але я не відправляю війська", – заявив Трамп.
Таким чином, президент США дав зрозуміти, що інформація про можливе розширення військової присутності не відповідає дійсності.
Водночас ситуація на Близькому Сході залишається напруженою, а подальші кроки Вашингтона залежатимуть від розвитку подій у регіоні.
Удари по Ірану
Тим часом Трамп пригрозив повністю підірвати найбільше у світі газове родовище "Південний Парс" в Ірані, якщо Тегеран продовжить бити по Катару.
У соцмережі Truth Social лідер США сказав, що Ізраїль був "розлючений" ситуацією на Близькому Сході, тому завдав удару по газовому родовищу. За словами Трампа, США нічого не знали про цю атаку. Катар також не було поінформовано про це.
Водночас Трамп наголосив, що якщо Іран знову атакує "невинну сторону", то Штати дадуть відповідь.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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-то буде найбільша найкрасивіша операція на землі і в галактиці там будуть задіянні красиві літаки і красівиє солдатікі.