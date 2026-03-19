Трамп: США не будут отправлять войска на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен развертывать американские войска на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии, который цитирует CNN.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что администрация Белого дома рассматривает возможность отправки тысяч военных для усиления операций в регионе. Речь шла о потенциальном наращивании присутствия США на фоне напряженной ситуации.

Трамп опроверг отправку войск

Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома фактически опроверг эти предположения. Он подчеркнул, что на данный момент не планирует направлять американских военных в регион.

"Нет, я никуда не отправляю войска. Если бы я это делал, я бы, конечно, вам об этом не сказал, но я не отправляю войска", — заявил Трамп.

Таким образом, президент США дал понять, что информация о возможном расширении военного присутствия не соответствует действительности.

В то же время ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, а дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от развития событий в регионе.

Тем временем Трамп пригрозил полностью взорвать крупнейшее в мире газовое месторождение "Южный Парс" в Иране, если Тегеран продолжит наносить удары по Катару.

В соцсети Truth Social лидер США сказал, что Израиль был "разгневан" ситуацией на Ближнем Востоке, поэтому нанес удар по газовому месторождению. По словам Трампа, США ничего не знали об этой атаке. Катар также не был проинформирован об этом.

В то же время Трамп подчеркнул, что если Иран снова атакует "невинную сторону", то США дадут ответ.

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Топ комментарии
Вчора відправляємо, сьогодні не відправляємо... Боже, бережи Америку...
19.03.2026 18:43 Ответить
Знову згадую "Wag the dog"...
19.03.2026 18:43 Ответить
та ясно ж, бо перемога вже через два-три тижні.
19.03.2026 18:45 Ответить
Зачекай піздабол зранку друге виригаєш що ст нашквалт.
-то буде найбільша найкрасивіша операція на землі і в галактиці там будуть задіянні красиві літаки і красівиє солдатікі.
19.03.2026 18:43 Ответить
Я так и думал. Как всегда в стиле Трампа. На полшишки. Значит персы будут кошмарить мировое судоходство а команда Трампа рубить бабло на котировках.
19.03.2026 18:44 Ответить
Разом з другом красівим Балодєю.
19.03.2026 18:56 Ответить
Хто може вірити цьому рудому покидьку ще?)А ******** іран фермери?))Я навіть допускаю,що він ,щоб помститися ЄС за непідтримку війни з Іраном,може все одно окупувати Гренландію(((
19.03.2026 18:47 Ответить
Ситуація патова - без наземної операції аятоли не заспокояться - будуть кошмарити весь Близький схід
19.03.2026 18:47 Ответить
Ізраїлю тоді точно гаплик .
19.03.2026 18:57 Ответить
Він поки в Лівані ганяє Хезболу
19.03.2026 18:59 Ответить
Дєдушка встряв, і не знає, як вистрять.
19.03.2026 18:47 Ответить
"Дело то житейское"(с).
19.03.2026 18:47 Ответить
Чекай но, а хто тоді відправить?
19.03.2026 18:49 Ответить
Не Израиль. Других желающих пока нет, так шо придется обьявить победу.
19.03.2026 18:53 Ответить
Це не його війна. Свою війну він вже закінчив звичною перемогою.
19.03.2026 18:50 Ответить
ну і нормально.
19.03.2026 18:51 Ответить
Трамп сказав що Іран до США дуже далеко. За великим красивим океаном. Тому вони тільки розпочали війну. А закінчувати мають європейці. Бо це їхня війна, прямо біля хати.
19.03.2026 18:54 Ответить
Аааааа, то ж там зараз не війська сша, то зараз там -
В лушпанні як жар горя 33 бахатиря.
Всі красунсики завзяті.....
З ними дядько Черномор
Дарить ачтолам помидор.

19.03.2026 18:59 Ответить
 
 