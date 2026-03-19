Трамп: США не будут отправлять войска на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен развертывать американские войска на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии, который цитирует CNN.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что администрация Белого дома рассматривает возможность отправки тысяч военных для усиления операций в регионе. Речь шла о потенциальном наращивании присутствия США на фоне напряженной ситуации.

Трамп опроверг отправку войск

Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома фактически опроверг эти предположения. Он подчеркнул, что на данный момент не планирует направлять американских военных в регион.

"Нет, я никуда не отправляю войска. Если бы я это делал, я бы, конечно, вам об этом не сказал, но я не отправляю войска", — заявил Трамп.

Таким образом, президент США дал понять, что информация о возможном расширении военного присутствия не соответствует действительности.

В то же время ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, а дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от развития событий в регионе.

Удары по Ирану

Тем временем Трамп пригрозил полностью взорвать крупнейшее в мире газовое месторождение "Южный Парс" в Иране, если Тегеран продолжит наносить удары по Катару.

В соцсети Truth Social лидер США сказал, что Израиль был "разгневан" ситуацией на Ближнем Востоке, поэтому нанес удар по газовому месторождению. По словам Трампа, США ничего не знали об этой атаке. Катар также не был проинформирован об этом.

В то же время Трамп подчеркнул, что если Иран снова атакует "невинную сторону", то США дадут ответ.

