Трамп пригрозил "взорвать" крупнейшее в мире газовое месторождение, если Иран продолжит наносить удары по Катару
Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью взорвать крупнейшее в мире газовое месторождение "Южный Парс" в Иране, если Тегеран продолжит наносить удары по Катару.
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В соцсети Truth Social лидер США сказал, что Израиль был "разгневан" ситуацией на Ближнем Востоке, поэтому нанес удар по газовому месторождению "Южный Парс" в Иране.
По словам Трампа, США ничего не знали об этой атаке. Катар также не был проинформирован об этом.
"К сожалению, Иран не знал об этом, ни о каких-либо других фактах, касающихся атаки на "Южный Парс", и безосновательно и несправедливо атаковал часть СПГ-объекта в Катаре", — отметил он.
В то же время Трамп подчеркнул, что если Иран снова атакует "невинную сторону", то США дадут ответ.
"Соединенные Штаты Америки, с помощью или без помощи или согласия Израиля, полностью взорвут все газовое месторождение "Южный Парс" с такой силой и мощью, которую Иран никогда раньше не видел и не испытывал", — сказал лидер США.
Что предшествовало?
18 марта Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что США и Израиль атаковали газовое месторождение "Южный Парс".
Впоследствии Минобороны Катара сообщило, что Иран атаковал баллистическими ракетами главный энергетический центр Катара — город Рас-Лаффан.
Зажал бы придурок яйца своему другу ***** и иран бы уже на жопе ровно сидел бы.
Цей чувак доведе світ до катастрофи, пропускаючи прийоми пігулок.