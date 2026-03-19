Новости Операция США против Ирана
Трамп пригрозил "взорвать" крупнейшее в мире газовое месторождение, если Иран продолжит наносить удары по Катару

Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью взорвать крупнейшее в мире газовое месторождение "Южный Парс" в Иране, если Тегеран продолжит наносить удары по Катару.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В соцсети Truth Social лидер США сказал, что Израиль был "разгневан" ситуацией на Ближнем Востоке, поэтому нанес удар по газовому месторождению "Южный Парс" в Иране

По словам Трампа, США ничего не знали об этой атаке. Катар также не был проинформирован об этом.

"К сожалению, Иран не знал об этом, ни о каких-либо других фактах, касающихся атаки на "Южный Парс", и безосновательно и несправедливо атаковал часть СПГ-объекта в Катаре", — отметил он.

В то же время Трамп подчеркнул, что если Иран снова атакует "невинную сторону", то США дадут ответ.

"Соединенные Штаты Америки, с помощью или без помощи или согласия Израиля, полностью взорвут все газовое месторождение "Южный Парс" с такой силой и мощью, которую Иран никогда раньше не видел и не испытывал", — сказал лидер США.

Что предшествовало?

18 марта Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что США и Израиль атаковали газовое месторождение "Южный Парс".

Впоследствии Минобороны Катара сообщило, что Иран атаковал баллистическими ракетами главный энергетический центр Катара — город Рас-Лаффан.

Иран Катар США Трамп Дональд
19.03.2026 11:55 Ответить
19.03.2026 11:57 Ответить
19.03.2026 11:56 Ответить
Як дам - больно! - без привички хер встоїш - Трамп
19.03.2026 11:54 Ответить
як ви думаєте с кожним днем варіант ядерної війни ближче чи далі???
19.03.2026 11:57 Ответить
це вже міжнародний терроризм???чи все ще у межах міжнародного законодавства???...
19.03.2026 11:56 Ответить
Через две-три недельки?
Зажал бы придурок яйца своему другу ***** и иран бы уже на жопе ровно сидел бы.
19.03.2026 11:56 Ответить
Клас. Тільки хардкор. Весь світ в труху.
19.03.2026 11:57 Ответить
було б весело якби не наші діти,яких ми народжували для життя у нормальному світі а не психиатрічній лікарні старих маразматтичних нацисів амператорів......
19.03.2026 12:00 Ответить
Шо донні не так просто вести РЕАЛЬНУ війну ?
19.03.2026 11:58 Ответить
вся сутність першої армії світу така ж як і другої......погрози,насипать зверху,і потім пплакати що їх надули.....розпіарені країни,потенціал,можливості
19.03.2026 12:02 Ответить
Ехххххх якби була ТА німеччина що була колись вона б шороху навела
19.03.2026 12:04 Ответить
і до чого це???там був подібний цим *****,але в наш час є віддмінність це знання історії чим це може завершитися і зробити все щоб не сталося
19.03.2026 12:13 Ответить
Тобто їзраіль клав на всіх йух.
19.03.2026 12:00 Ответить
Іранцям таки доведеться робити революцію, якщо хочуть жити.
19.03.2026 12:02 Ответить
так було завжди як мінімум з 1948 року, з дня проголошення держави Ізраєль, вони завжди робили те що хотіли ...
19.03.2026 12:06 Ответить
Санітари вже виїхали?
Цей чувак доведе світ до катастрофи, пропускаючи прийоми пігулок.
19.03.2026 12:00 Ответить
А якщо аятоли не злякаються (а вони не злякаються), і в отвєтку навалять взагалі по всьому газу в регіоні та за його межами?
19.03.2026 12:03 Ответить
Донні красавчег, расхерачіл іранців ті у відповідь расзерачили все навкруги включаючи усіх світових гравців нафти й газу, тепер скаже я рятівник й газ та нафту беріть тільки в мене, це найбезпечніше.
19.03.2026 12:03 Ответить
19.03.2026 12:10 Ответить
Сишиа країна терорист, во діла не думав що доживу до такого….
19.03.2026 12:03 Ответить
В світі достатньо викопних енергоресурсів окрім цієї зони. Наростять видобуток індонези з гайянцями чи Норвегія. Іранців в попіл. Саудитів з Катаром трохи попустить від дутої величі. Згадають про зрошення пустель отарами верблюдів. Еміратці знову почнуть ловити рибу. Венесуела знов розквітне на продажі нафти. Головне щоб до влади не прийшов черговий водій автобуса з червоним прапором під пахвою. Та й взагалі, щось швидше придумають у сенсі вічної батарейки.
19.03.2026 12:07 Ответить
19.03.2026 12:08 Ответить
не чує баба,путєн сказав так?
19.03.2026 12:10 Ответить
На *** ти туди ліз, старий підарас? Іран продає свою нафту, як і продавав, тільки набагато дорожче. Москалі наповнюють бюджет. Постраждали лише Європа та країни Перської Затоки. Ох і мудак...
19.03.2026 12:16 Ответить
 
 