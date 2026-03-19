Трамп пригрозил "взорвать" крупнейшее в мире газовое месторождение, если Иран продолжит наносить удары по Катару

Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью взорвать крупнейшее в мире газовое месторождение "Южный Парс" в Иране, если Тегеран продолжит наносить удары по Катару.

Об этом пишет CNN.

Что известно?

В соцсети Truth Social лидер США сказал, что Израиль был "разгневан" ситуацией на Ближнем Востоке, поэтому нанес удар по газовому месторождению "Южный Парс" в Иране.

По словам Трампа, США ничего не знали об этой атаке. Катар также не был проинформирован об этом.

"К сожалению, Иран не знал об этом, ни о каких-либо других фактах, касающихся атаки на "Южный Парс", и безосновательно и несправедливо атаковал часть СПГ-объекта в Катаре", — отметил он.

В то же время Трамп подчеркнул, что если Иран снова атакует "невинную сторону", то США дадут ответ.

"Соединенные Штаты Америки, с помощью или без помощи или согласия Израиля, полностью взорвут все газовое месторождение "Южный Парс" с такой силой и мощью, которую Иран никогда раньше не видел и не испытывал", — сказал лидер США.

Что предшествовало?

18 марта Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что США и Израиль атаковали газовое месторождение "Южный Парс".

Впоследствии Минобороны Катара сообщило, что Иран атаковал баллистическими ракетами главный энергетический центр Катара — город Рас-Лаффан.

