Саудовская Аравия предполагает военный ответ Ирана после ракетных атак

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль-Сауд заявил о возможности военного ответа Ирану после ракетных атак и обострения ситуации в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом заявил Фархан после встречи с министрами иностранных дел арабских и исламских стран, посвященной иранским атакам в регионе.

Заявление принца Фейсала бин Фархана Аль-Сауда

"Мы оставляем за собой право принять военные меры, если это будет признано необходимым, и если придет время, руководство Королевства примет необходимое решение. Мы не будем уклоняться от защиты нашей страны и наших экономических ресурсов. Послание Ирану сегодня было очень четким. Обстрел Эр-Рияда в то время, когда там находится ряд дипломатов, я не могу считать случайным", - отметил он

По словам министра, Иран "не верит в переговоры со своими соседями".

"Он пытается оказывать давление на своих соседей. И я могу категорически сказать, что это не сработает", – заявил он.

Саудовская Аравия "не поддастся давлению", добавил бин Фархан, отметив, что давление "имеет обратный эффект".

Что предшествовало?

18 марта Иран нанес баллистический удар по нескольким объектам в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.