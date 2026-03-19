Новости Удары Ирана по Саудовской Аравии
Саудовская Аравия предполагает военный ответ Ирана после ракетных атак

принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль-Сауд заявил о возможности военного ответа Ирану после ракетных атак и обострения ситуации в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом заявил Фархан после встречи с министрами иностранных дел арабских и исламских стран, посвященной иранским атакам в регионе.

Заявление принца Фейсала бин Фархана Аль-Сауда

 "Мы оставляем за собой право принять военные меры, если это будет признано необходимым, и если придет время, руководство Королевства примет необходимое решение. Мы не будем уклоняться от защиты нашей страны и наших экономических ресурсов. Послание Ирану сегодня было очень четким. Обстрел Эр-Рияда в то время, когда там находится ряд дипломатов, я не могу считать случайным", - отметил он

 По словам министра, Иран "не верит в переговоры со своими соседями".

"Он пытается оказывать давление на своих соседей. И я могу категорически сказать, что это не сработает", – заявил он.

Саудовская Аравия "не поддастся давлению", добавил бин Фархан, отметив, что давление "имеет обратный эффект".

Что предшествовало?

18 марта Иран нанес баллистический удар по нескольким объектам в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Топ комментарии
Аятоли їх без озирання "прасують" на повну, а вони тільки "припускають відповідь".
Як видно, релігія - ще не гарантія.
19.03.2026 11:20 Ответить
Все йде до 3-ї світової.
19.03.2026 11:18 Ответить
Нагадує ситуацію коли ******* з ножиком залякує натовп дядьків навкруги нього. Не можу повірити що світ заляканий якимись двома-трьома покидьками. Та, курва, той Іран шапками можна закидати при бажанні. Ті самі саудити можуть на свої шалені мільярди просто цілу армію найняти.
19.03.2026 11:45 Ответить
Нафтові поля Саудитів ше не горять? - підождіть
19.03.2026 11:17 Ответить
Все йде до 3-ї світової.
вона вже давно триває
19.03.2026 12:28 Ответить
3 світова повноцінно розпочалась 24.02.2022, коли руські довбойоби напали на Україну
19.03.2026 12:59 Ответить
Головний ризик «провалу операції» - це її передчасне згортання під тиском економічних наслідків закриття Ормузької протоки
19.03.2026 11:19 Ответить
А в ОАЄ є армія ? Боєздатна ?
19.03.2026 11:58 Ответить
Мова про СА. У них є армія. А от чи боєздатна - питання.
19.03.2026 11:59 Ответить
Гадаю що ні. Вони і вояками ніколи не були, а те що накупляли в Ізраїлі та США так ним треба вміти користуватися .
19.03.2026 12:07 Ответить
ВВС ОАЭ вполне себе.
19.03.2026 13:50 Ответить
Принц повинен бути хорошим хлопчиком. Інакше євреї його просто вб'ють бомбою. Розуміє собака.
19.03.2026 11:23 Ответить
Е європейські куколди в є Арабські
19.03.2026 11:23 Ответить
Ні, просто є ті, хто згодний пожертвувати фізичним комфортом за якусь ідею, а є ті - хто не згодний.
19.03.2026 11:24 Ответить
Треба вміти підкорятися білій людині. Це питання виживання.
19.03.2026 11:26 Ответить
А "чорні" вирішили, що прийшов їх час.
І вони сповнені рішучості взяти його.
А що "білі люди"? А у них толєрантность.
19.03.2026 11:30 Ответить
У білих дуалізм "тягаря білої людини" i "провини білої людини". Хочуть керувати світом, щоб ніхто не смів перечити, але не хочуть щоб їх вважали нацистами.
19.03.2026 11:38 Ответить
О расист - до речі іранці також "білі" люди як і індуси і таджики , так вони змішалися з місцевим населенням але - але 20% італійців мають тюркські гени ( це від аварів ) .
19.03.2026 13:22 Ответить
Але це неточно...
19.03.2026 11:27 Ответить
Балачки? Ні. Це вже в наш час неефективно. Ще б розказав про занепокоєння та стурбованість.
19.03.2026 11:28 Ответить
Почему молчит "Совет мира"? Пусть эта мощная организация разблокирует пролив!
19.03.2026 11:40 Ответить
Трамп молодець, розпалив вогонь в Азії, тепер зіллється і залишить все це розхльобувати місцевим. А в плюсах - друг владімір, ну і сам Трамп трошки.
19.03.2026 11:42 Ответить
Очікувано. Вологі мрії саудитів збуваються: Ізраїль воює з Іраном. Залишилося обрати слушний момент, щоб нанести вирішальний удар Ірану і прибрати загрозу перемоги шиїтів. Але, як завжди є одне "але". Страта саудитами Німр ан-Німра в 2016 розпочала період нестабільності, який ми бачимо і зараз. Шиїти, хоча і в меншості по відношенню до суннитів, мають всі шанси перекроїти карту мусульманського світу, бо те, що побудували саудити - дуже далеко від те, що написано в Корані і підтримка королівського дому саудитів з боку сунитів є досить умовною.
Нам залишається тільки приготувати попкорн і спостерігати за серпентарієм.
19.03.2026 12:01 Ответить
Саудівська Аравія тільки й може, що танцювати з мечами, траxати дівчат, купляти золоті автомобілі і кататись на верблюдах
19.03.2026 12:58 Ответить
Догрались з кацапами у зниження видобутку? Давно могли обвалити ціни до 30-40 дол і Ірану і росії вже ***** б приснилась. Ні, ****, жадібність згубила фраєрів. Ну відповідайте... Тільки чим, *******?
19.03.2026 14:00 Ответить
 
 