Саудовская Аравия предполагает военный ответ Ирана после ракетных атак
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль-Сауд заявил о возможности военного ответа Ирану после ракетных атак и обострения ситуации в регионе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом заявил Фархан после встречи с министрами иностранных дел арабских и исламских стран, посвященной иранским атакам в регионе.
Заявление принца Фейсала бин Фархана Аль-Сауда
"Мы оставляем за собой право принять военные меры, если это будет признано необходимым, и если придет время, руководство Королевства примет необходимое решение. Мы не будем уклоняться от защиты нашей страны и наших экономических ресурсов. Послание Ирану сегодня было очень четким. Обстрел Эр-Рияда в то время, когда там находится ряд дипломатов, я не могу считать случайным", - отметил он
По словам министра, Иран "не верит в переговоры со своими соседями".
"Он пытается оказывать давление на своих соседей. И я могу категорически сказать, что это не сработает", – заявил он.
Саудовская Аравия "не поддастся давлению", добавил бин Фархан, отметив, что давление "имеет обратный эффект".
Что предшествовало?
18 марта Иран нанес баллистический удар по нескольким объектам в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як видно, релігія - ще не гарантія.
І вони сповнені рішучості взяти його.
А що "білі люди"? А у них толєрантность.
Нам залишається тільки приготувати попкорн і спостерігати за серпентарієм.