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Новини Удари Ірану по Саудівській Аравії
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Саудівська Аравія припускає військову відповідь Ірану після ракетних атак

принц фейсал бін фархан аль-сауд

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль-Сауд заявив про можливість військової відповіді Ірану після ракетних атак і загострення ситуації в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це заявив Фархан після зустрічі з міністрами закордонних справ арабських та ісламських країн, присвяченої іранським атакам у регіоні.

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Заява принца Фейсала бін Фархана Аль-Сауда

 "Ми залишаємо за собою право вжити військових заходів, якщо це буде визнано необхідним, і якщо прийде час, керівництво Королівства ухвалить необхідне рішення. Ми не будемо ухилятися від захисту нашої країни та наших економічних ресурсів. Послання Ірану сьогодні було дуже чітким. Обстріл Ер-Ріяда в той час, коли там зустрічається низка дипломатів, я не можу вважати випадковим", - зазначив він

 За словами міністра, Іран "не вірить у переговори зі своїми сусідами".

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"Він намагається чинити тиск на своїх сусідів. І я можу категорично сказати, що це не спрацює", – заявив він.

Саудівська Аравія "не піддасться тиску", додав бін Фархан, зазначивши, що тиск "матиме зворотний ефект".

Що передувало?

18 березня Іран завдав балістичного удару по кількох об’єктах у столиці Саудівської Аравії - Ер-Ріяді.

Автор: 

Іран (3550) Саудівська Аравія (620)
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Топ коментарі
+6
Почему молчит "Совет мира"? Пусть эта мощная организация разблокирует пролив!
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19.03.2026 11:40 Відповісти
+5
Аятоли їх без озирання "прасують" на повну, а вони тільки "припускають відповідь".
Як видно, релігія - ще не гарантія.
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19.03.2026 11:20 Відповісти
+5
Мова про СА. У них є армія. А от чи боєздатна - питання.
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19.03.2026 11:59 Відповісти

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