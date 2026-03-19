Саудівська Аравія припускає військову відповідь Ірану після ракетних атак

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль-Сауд заявив про можливість військової відповіді Ірану після ракетних атак і загострення ситуації в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це заявив Фархан після зустрічі з міністрами закордонних справ арабських та ісламських країн, присвяченої іранським атакам у регіоні.

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Заява принца Фейсала бін Фархана Аль-Сауда

"Ми залишаємо за собою право вжити військових заходів, якщо це буде визнано необхідним, і якщо прийде час, керівництво Королівства ухвалить необхідне рішення. Ми не будемо ухилятися від захисту нашої країни та наших економічних ресурсів. Послання Ірану сьогодні було дуже чітким. Обстріл Ер-Ріяда в той час, коли там зустрічається низка дипломатів, я не можу вважати випадковим", - зазначив він

За словами міністра, Іран "не вірить у переговори зі своїми сусідами".

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"Він намагається чинити тиск на своїх сусідів. І я можу категорично сказати, що це не спрацює", – заявив він.

Саудівська Аравія "не піддасться тиску", додав бін Фархан, зазначивши, що тиск "матиме зворотний ефект".

Що передувало?

18 березня Іран завдав балістичного удару по кількох об’єктах у столиці Саудівської Аравії - Ер-Ріяді.