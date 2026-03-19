Пентагон просит еще $200 млрд на войну с Ираном, - WP

Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос на более чем 200 миллиардов долларов, направленный в Конгресс для финансирования войны в Иране.

Об этом пишет издание The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Отмечается, что новый огромный запрос почти наверняка столкнется с сопротивлением законодателей, выступающих против конфликта.

Эта сумма значительно превысит расходы на масштабную кампанию воздушных ударов, проводившихся до сих пор. Трое осведомленных лиц подтвердили, что Министерство войны хочет получить пакеты такого размера.

"Остается неясным, какую сумму в конечном итоге Белый дом будет просить одобрить у законодателей Конгресса. Некоторые чиновники Белого дома не считают, что запрос Пентагона имеет реальные шансы быть одобренным в Конгрессе, сказал высокопоставленный чиновник администрации.

По словам чиновника и трех других лиц, знакомых с этим вопросом, Пентагон в течение последних двух недель озвучил несколько различных предложенных запросов на финансирование", - пишет издание.

Ожидается, что запрос, вероятно, вызовет серьезную политическую битву в Конгрессе США, поскольку общественная поддержка этих усилий остается слабой, а демократы высказали резкую критику.

Республиканцы поддерживают этот запрос, но еще не определились с законодательной стратегией и не нашли четкого пути для преодоления порога в 60 голосов в Сенате.

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

Китай как только так сразу....сразу после того как на помощь придет адмирал Кузя и
крейсер-призрак москва...а еще говорят Зе клоун,мага95 отживает круче чем квартал
19.03.2026 08:52 Ответить
"Летючий мокшаландець" 😂
19.03.2026 09:39 Ответить
Я так розумію потім Іран має то компенсувати?
19.03.2026 08:52 Ответить
Звичайно повинен буде заключити біг діл найкрасивіший діл за всіх президентів. Я так думаю на 5 трильйонів, а очолить це все діло найкрасивіший найрозумніший найкепкуватіший найдобріший найрелігіозний…. Най…най короче дибіл Трамп.
19.03.2026 09:09 Ответить
Ні, то.все має компенсувати.Катар, Судівська Аравія, ОАЕ...далі по списк, всі крім Ірана. Ще пару золотих літаків нехай доні подарують, то він їм там такий карамболь вчинить, що жити поїдуть в Антарктиду.
19.03.2026 09:09 Ответить
Та ще ж Україна особисто чубу 350 лярдів винна. Це руде чмо скільки разів про це казало. На 2 кампанії бомбардувань ірана для капітана америки гегсета вистачить.
19.03.2026 09:17 Ответить
там пейсаті більш зацікавлені у тих територіях та ресурсах,а то ,,ніщеброди ізраїльські,, по типу земіндічів побираються по світу в пошуках заробітку,а потім їх всією державою охороняють щоб не видали
19.03.2026 09:21 Ответить
Ну, щож.
Залишилось сінь піню полізти на Тайвань, і нарешті завершити епоху обсирань недодиктаторів початку хх1 століття.
19.03.2026 08:54 Ответить
130 лярдів списаного майна для України на 3 роки війни їм було жалко....
19.03.2026 08:55 Ответить
От би нам хоч раз так дали...
19.03.2026 08:55 Ответить
Центик к центику, да псина, не то шо транжира Бидон.
19.03.2026 08:58 Ответить
Якщо за перші 6 днів війни вони витратили 11,6 млрд, то цієї суми їм вистачить акурат на 3,5 місяці війни. Гулять так по-багатому. А ще ж Куба на черзі.
19.03.2026 09:02 Ответить
Тим часом внутрішній борг США перетнув позначку 39 трлн доларів. Додік поховає Америку
19.03.2026 09:04 Ответить
проблема не стільки в держборгу, а скоріше у відсотках по ньому. в 25-му відсотки становили 970 мільярдів, що більше, ніж витрати на пентагон. в 26-му поргнозується - більше трильйона. але якшо, наприклад, змусити фрс опустити ставку вдвічі, то і ця цифра впаде вдвічі, що дозволить економити тільки на відсотках близько 500 млрд на рік. звідси і всі потуги додіка взіти під котроль світову нафту і навіть замиритися із рашкою - шоб та знову торгувала нафтою в баксах. а якшо ше іран змусити до цього.... вологі мрії додіка.
19.03.2026 09:26 Ответить
З грошима в них проканає - не перший раз - США мають перевагу шо в них є печатний станок доларів
19.03.2026 09:31 Ответить
друк не забезпечених грошей -> висока інфляція -> підняття ставки -> ріст відсотків -> дефолт.
тому так, варіант, але найгірший для всіх.
19.03.2026 09:34 Ответить
Так цей дефолт вже десятки років - як домоклів меч - висить над США - але станок і життя продовжується
19.03.2026 09:41 Ответить
Просипайся Донні, тобі сонний Джо в штани насрав
19.03.2026 09:06 Ответить
Негодяй ))))
19.03.2026 09:41 Ответить
- Мужчіна, праснітєсь! Ви абасралісь!
- А я і нє сплю...
19.03.2026 09:42 Ответить
От Байден не закінчив розпочав цю війну, не те що додік трумп зараз повинен її закінчувати.
19.03.2026 09:11 Ответить
Раз влізли - так просто не відповзеш - дадуть гроші - може менше
19.03.2026 09:14 Ответить
Почему на острове Харк до сих пор не вынесена вся нефтяная промышленность? На это 200 лярдов не нужно.
19.03.2026 09:23 Ответить
Це все смердить договорняком
19.03.2026 09:42 Ответить
Є зброя для оборони, є зброя для нападу. Воювати зброєю для оборони не може навіть США с їх бюджетами. Так-що скоро будуть тачанки чапаєва з музея нью-йорка доставати
19.03.2026 09:25 Ответить
Я так зрозумів, рудий ідіот хоче послідовно спростувати всі свої попереді заяви. Президент миру - президент війни. Ціни знизити - ціни піднялися. Припиню війну в Україні - війна продовжується.
19.03.2026 09:34 Ответить
Не пройшло і місяця. А скільки вже просрано? Зате байки про "сонного Джо" який немовби віддав якісь ефемерні 400лярдів Україні за 3 роки (!!!) у рудого імбецила завжди в тренді.
19.03.2026 09:40 Ответить
 
 