Пентагон просит еще $200 млрд на войну с Ираном, - WP

Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос на более чем 200 миллиардов долларов, направленный в Конгресс для финансирования войны в Иране.

Об этом пишет издание The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новый огромный запрос почти наверняка столкнется с сопротивлением законодателей, выступающих против конфликта.

Эта сумма значительно превысит расходы на масштабную кампанию воздушных ударов, проводившихся до сих пор. Трое осведомленных лиц подтвердили, что Министерство войны хочет получить пакеты такого размера.

"Остается неясным, какую сумму в конечном итоге Белый дом будет просить одобрить у законодателей Конгресса. Некоторые чиновники Белого дома не считают, что запрос Пентагона имеет реальные шансы быть одобренным в Конгрессе, сказал высокопоставленный чиновник администрации.

По словам чиновника и трех других лиц, знакомых с этим вопросом, Пентагон в течение последних двух недель озвучил несколько различных предложенных запросов на финансирование", - пишет издание.

Ожидается, что запрос, вероятно, вызовет серьезную политическую битву в Конгрессе США, поскольку общественная поддержка этих усилий остается слабой, а демократы высказали резкую критику.

Республиканцы поддерживают этот запрос, но еще не определились с законодательной стратегией и не нашли четкого пути для преодоления порога в 60 голосов в Сенате.

Что предшествовало?

Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.

Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".

В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.

Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

