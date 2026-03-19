Пентагон просить ще $200 млрд на війну з Іраном, - WP

Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит на понад 200 мільярдів доларів до Конгресу для фінансування війни в Ірані.

Про це пише видання The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Зазначається, що новий величезний запит майже напевно зіткнеться з опором законодавців, які виступають проти конфлікту.

Ця сума значно перевищить витрати на масштабну кампанію повітряних ударів, що проводилися досі. Троє поінформованих осіб підтвердили, що Міністерство війни хоче отримати пакети такого розміру.

"Залишається незрозумілим, яку суму зрештою Білий дім проситиме схвалити у законодавців Конгресу. Деякі посадовці Білого дому не вважають, що запит Пентагону має реальні шанси бути схваленим у Конгресі, сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Також читайте: Україна може продати перехоплювачі іранських "шахедів" країнам Перської затоки: ведуться переговори з Пентагоном, ‒ FT

За словами чиновника та трьох інших осіб, знайомих з цим питанням, Пентагон протягом останніх двох тижнів озвучив кілька різних запропонованих запитів на фінансування", - пише видання.

Очікується, що запит, ймовірно, викличе серйозну політичну битву в Конгресі США, оскільки громадська підтримка цих зусиль залишається слабкою, а демократи висловили різку критику.

Республіканці підтримують цей запит, але ще не визначилися із законодавчою стратегією і не знайшли чіткого шляху для подолання порогу в 60 голосів у Сенаті.

Читайте: Щодо операцій у Лівії, Іраку та Афганістані США консультувалися із союзниками. Зараз - ні, - Стубб

Що передувало?

Також читайте: США прагнуть миру між Україною та РФ із гарантіями безпеки, - Пентагон