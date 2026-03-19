УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10510 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
3 244 39

Пентагон просить ще $200 млрд на війну з Іраном, - WP

Пентагон хоче ще 200 млрд доларів на війну в Ірані

Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит на понад 200 мільярдів доларів до Конгресу для фінансування війни в Ірані.

Про це пише видання The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Зазначається, що новий величезний запит майже напевно зіткнеться з опором законодавців, які виступають проти конфлікту.

Ця сума значно перевищить витрати на масштабну кампанію повітряних ударів, що проводилися досі. Троє поінформованих осіб підтвердили, що Міністерство війни хоче отримати пакети такого розміру.

"Залишається незрозумілим, яку суму зрештою Білий дім проситиме схвалити у законодавців Конгресу. Деякі посадовці Білого дому не вважають, що запит Пентагону має реальні шанси бути схваленим у Конгресі, сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Також читайте: Україна може продати перехоплювачі іранських "шахедів" країнам Перської затоки: ведуться переговори з Пентагоном, ‒ FT

За словами чиновника та трьох інших осіб, знайомих з цим питанням, Пентагон протягом останніх двох тижнів озвучив кілька різних запропонованих запитів на фінансування", - пише видання.

Очікується, що запит, ймовірно, викличе серйозну політичну битву в Конгресі США, оскільки громадська підтримка цих зусиль залишається слабкою, а демократи висловили різку критику.

Республіканці підтримують цей запит, але ще не визначилися із законодавчою стратегією і не знайшли чіткого шляху для подолання порогу в 60 голосів у Сенаті.

Читайте: Щодо операцій у Лівії, Іраку та Афганістані США консультувалися із союзниками. Зараз - ні, - Стубб

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

Також читайте: США прагнуть миру між Україною та РФ із гарантіями безпеки, - Пентагон

Автор: 

Іран (3550) Пентагон (1483) США (26829)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Центик к центику, да псина, не то шо транжира Бидон.
показати весь коментар
19.03.2026 08:58 Відповісти
+9
130 лярдів списаного майна для України на 3 роки війни їм було жалко....
показати весь коментар
19.03.2026 08:55 Відповісти
+9
Просипайся Донні, тобі сонний Джо в штани насрав
показати весь коментар
19.03.2026 09:06 Відповісти

Завантаження...

 
 