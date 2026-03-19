Пентагон просить ще $200 млрд на війну з Іраном, - WP
Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит на понад 200 мільярдів доларів до Конгресу для фінансування війни в Ірані.
Про це пише видання The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зазначається, що новий величезний запит майже напевно зіткнеться з опором законодавців, які виступають проти конфлікту.
Ця сума значно перевищить витрати на масштабну кампанію повітряних ударів, що проводилися досі. Троє поінформованих осіб підтвердили, що Міністерство війни хоче отримати пакети такого розміру.
"Залишається незрозумілим, яку суму зрештою Білий дім проситиме схвалити у законодавців Конгресу. Деякі посадовці Білого дому не вважають, що запит Пентагону має реальні шанси бути схваленим у Конгресі, сказав високопоставлений чиновник адміністрації.
За словами чиновника та трьох інших осіб, знайомих з цим питанням, Пентагон протягом останніх двох тижнів озвучив кілька різних запропонованих запитів на фінансування", - пише видання.
Очікується, що запит, ймовірно, викличе серйозну політичну битву в Конгресі США, оскільки громадська підтримка цих зусиль залишається слабкою, а демократи висловили різку критику.
Республіканці підтримують цей запит, але ще не визначилися із законодавчою стратегією і не знайшли чіткого шляху для подолання порогу в 60 голосів у Сенаті.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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