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Новини Операція США проти Ірану
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Щодо операцій у Лівії, Іраку та Афганістані США консультувалися із союзниками. Зараз - ні, - Стубб

Чому Фінляндія не хоче допомагати США з Ормузькою протокою?

Президент Фінляндії Александр Стубб пояснив небажання європейських країн-членів НАТО відгукнутися на прохання президента США Дональда Трампа про допомогу в Ормузькій протоці тим, що США не проконсультувалися з союзниками перед військовими діями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

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Що відомо?

"Якщо партнерів не інформують заздалегідь і не попереджають про майбутні події, підхід буде іншим", - сказав лідер Фінляндії.

За словами Стубба, Фінляндія не має ресурсів для участі в операції в Ормузькій протоці.

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"У нас немає такої техніки, яку можна було б відправити до цього регіону. У будь-якому випадку завдання Фінляндії в Альянсі – забезпечувати безпеку північно-східної частини Європи", - пояснив він.

Стубб зазначив, що ті країни, які можуть і хочуть допомогти США, повинні це зробити.

"У Лівії, Іраку та Афганістані США консультувалися з міжнародними інститутами або союзниками. Зараз ситуація інша", - додав він.

Стубб сказав, що зараз вкрай важливо знову переконати Трампа в необхідності співпраці з Європою.

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Автор: 

Іран (3539) США (26813) Трамп Дональд (9003) Стубб Александр (214)
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Топ коментарі
+12
Але тепер це взаємно...
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17.03.2026 17:30 Відповісти
+4
Ну...ще 2.5 роки терпіти цей безлад🤷
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17.03.2026 17:28 Відповісти
+4
Трохи меньше. В листопаді демократи візьмуть більшість в Сенаті і почнуть методично накручувати гребінь старому півню
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17.03.2026 17:42 Відповісти

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