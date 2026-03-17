Щодо операцій у Лівії, Іраку та Афганістані США консультувалися із союзниками. Зараз - ні, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб пояснив небажання європейських країн-членів НАТО відгукнутися на прохання президента США Дональда Трампа про допомогу в Ормузькій протоці тим, що США не проконсультувалися з союзниками перед військовими діями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
Що відомо?
"Якщо партнерів не інформують заздалегідь і не попереджають про майбутні події, підхід буде іншим", - сказав лідер Фінляндії.
За словами Стубба, Фінляндія не має ресурсів для участі в операції в Ормузькій протоці.
"У нас немає такої техніки, яку можна було б відправити до цього регіону. У будь-якому випадку завдання Фінляндії в Альянсі – забезпечувати безпеку північно-східної частини Європи", - пояснив він.
Стубб зазначив, що ті країни, які можуть і хочуть допомогти США, повинні це зробити.
"У Лівії, Іраку та Афганістані США консультувалися з міжнародними інститутами або союзниками. Зараз ситуація інша", - додав він.
Стубб сказав, що зараз вкрай важливо знову переконати Трампа в необхідності співпраці з Європою.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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