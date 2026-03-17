Щодо операцій у Лівії, Іраку та Афганістані США консультувалися із союзниками. Зараз - ні, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб пояснив небажання європейських країн-членів НАТО відгукнутися на прохання президента США Дональда Трампа про допомогу в Ормузькій протоці тим, що США не проконсультувалися з союзниками перед військовими діями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

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Що відомо?

"Якщо партнерів не інформують заздалегідь і не попереджають про майбутні події, підхід буде іншим", - сказав лідер Фінляндії.

За словами Стубба, Фінляндія не має ресурсів для участі в операції в Ормузькій протоці.

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"У нас немає такої техніки, яку можна було б відправити до цього регіону. У будь-якому випадку завдання Фінляндії в Альянсі – забезпечувати безпеку північно-східної частини Європи", - пояснив він.

Стубб зазначив, що ті країни, які можуть і хочуть допомогти США, повинні це зробити.

"У Лівії, Іраку та Афганістані США консультувалися з міжнародними інститутами або союзниками. Зараз ситуація інша", - додав він.

Стубб сказав, що зараз вкрай важливо знову переконати Трампа в необхідності співпраці з Європою.

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Що передувало?

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