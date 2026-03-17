Не виключено, що ЄС доведеться замінити Трампа на мирних перемовинах щодо України, - Кошта

Не виключено, що у майбутньому Європейському Союзу доведеться обговорювати з Росією питання безпеки та врегулювання війни в Україні, однак наразі для цього ще не час - передусім слід і надалі посилювати тиск на Москву.

Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта розповів в інтерв'ю EFE, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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ЄС не готовий до переговорів із РФ наразі

"Зараз ми повинні уникнути зриву зусиль, які очолює президент Трамп, спрямованих на досягнення справедливого та міцного миру в Україні", - сказав Кошта, відповідаючи на запитання про заклик прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера нормалізувати зв'язки з Москвою, щоб ЄС мав доступ до дешевших енергоносіїв.

За його словами, 27 держав-членів ЄС "мають бути готові" на випадок, якщо діалог щодо припинення війни, який очолює президент США Дональд Трамп, не дасть бажаних результатів.

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"Наразі наш головний внесок полягає у посиленні економічного тиску на РФ та продовженні підтримки України усіма засобами. Але, звичайно, може настати час, коли нам доведеться замінити зусилля президента Трампа та докласти власних зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні", - зазначив Кошта.

Енергетична стратегія ЄС без Росії

Водночас президент Євроради не очікує, що на саміті європейських лідерів у Брюсселі в четвер буде розглянуто пропозицію Де Вевера.

"Стратегія ЄС чітка: відокремитися від російської енергетики. Не йдеться про переговори щодо ціни на енергоносії з РФ", - заявив Кошта.

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