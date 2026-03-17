Не исключено, что ЕС придется заменить Трампа на мирных переговорах по Украине, - Кошта

Не исключено, что в будущем Европейскому Союзу придется обсуждать с Россией вопросы безопасности и урегулирования войны в Украине, однако пока для этого еще не время - прежде всего следует и в дальнейшем усиливать давление на Москву.

Об этом президент Европейского совета Антониу Кошта рассказал в интервью EFE, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

ЕС пока не готов к переговорам с РФ

"Сейчас мы должны избежать срыва усилий, возглавляемых президентом Трампом, направленных на достижение справедливого и прочного мира в Украине", - сказал Кошта, отвечая на вопрос о призыве премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера нормализовать отношения с Москвой, чтобы ЕС имел доступ к более дешевым энергоносителям.

По его словам, 27 государств-членов ЕС "должны быть готовы" на случай, если диалог о прекращении войны, который возглавляет президент США Дональд Трамп, не даст желаемых результатов.

"Сейчас наш главный вклад заключается в усилении экономического давления на РФ и продолжении поддержки Украины всеми средствами. Но, конечно, может наступить время, когда нам придется заменить усилия президента Трампа и приложить собственные усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - отметил Кошта.

Энергетическая стратегия ЕС без России

В то же время президент Евросовета не ожидает, что на саммите европейских лидеров в Брюсселе в четверг будет рассмотрено предложение Де Вевера.

"Стратегия ЕС четкая: отделиться от российской энергетики. Речь не идет о переговорах по ценам на энергоносители с РФ", - заявил Кошта.

