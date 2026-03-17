Не исключено, что ЕС придется заменить Трампа на мирных переговорах по Украине, - Кошта

Прекращение огня не означает автоматический мир: заявление Антониу Кошты

Не исключено, что в будущем Европейскому Союзу придется обсуждать с Россией вопросы безопасности и урегулирования войны в Украине, однако пока для этого еще не время - прежде всего следует и в дальнейшем усиливать давление на Москву.

Об этом президент Европейского совета Антониу Кошта рассказал в интервью EFE, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

ЕС пока не готов к переговорам с РФ

"Сейчас мы должны избежать срыва усилий, возглавляемых президентом Трампом, направленных на достижение справедливого и прочного мира в Украине", - сказал Кошта, отвечая на вопрос о призыве премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера нормализовать отношения с Москвой, чтобы ЕС имел доступ к более дешевым энергоносителям.

По его словам, 27 государств-членов ЕС "должны быть готовы" на случай, если диалог о прекращении войны, который возглавляет президент США Дональд Трамп, не даст желаемых результатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перспективы мирного урегулирования войны в Украине есть. Нам нужно встретиться с американцами, - Зеленский

"Сейчас наш главный вклад заключается в усилении экономического давления на РФ и продолжении поддержки Украины всеми средствами. Но, конечно, может наступить время, когда нам придется заменить усилия президента Трампа и приложить собственные усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - отметил Кошта.

Энергетическая стратегия ЕС без России

В то же время президент Евросовета не ожидает, что на саммите европейских лидеров в Брюсселе в четверг будет рассмотрено предложение Де Вевера.

"Стратегия ЕС четкая: отделиться от российской энергетики. Речь не идет о переговорах по ценам на энергоносители с РФ", - заявил Кошта.

Читайте также: Нормализация отношений с Россией будет сигнализировать о слабости, - глава МИД Бельгии Прево

Топ комментарии
ЄС треба взагалі прибрати від впливу на переговори, інакше війна ніколи не закінчиться.
17.03.2026 15:44 Ответить
Таке відчуття, що чувак взагалі далекий від того, про що говорить
17.03.2026 15:49 Ответить
Тобто, ЄС уже готується до варіанту "виходу" Трампа з переговорів? Або добровільно (з небажання та розчарування), або примусово - (накажуть "прибраться в будку)...
17.03.2026 15:49 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=8WAUNJ1k_3o Союзники послали Трампа | Віталій Портников (8:27)
17.03.2026 15:42 Ответить
та, яка у сраку війна?
європейські продажні пєдокуколди хочуть торгувати!
17.03.2026 15:42 Ответить
ЄС треба взагалі прибрати від впливу на переговори, інакше війна ніколи не закінчиться.
17.03.2026 15:44 Ответить
Ніяких переговорів не відбувається і не буде відбуватися!! Ця війна вигідна усім!!!! Тим більше, що 80% мешканців України готові воювати до параду Перемоги на червоній площі!!!
17.03.2026 16:13 Ответить
Спочатку доживіть до виборів у мад'яр та подивіться, що витворяють словаки під фіцою і як там чехи починають опускатись до "руЗького мірка" з псевдо-японцем начолі парла мента. Поки що, таке враження, що пуйло досягає своєї мети і розвалює ЄС, як і НАТО завдяки своєму агенту "рудий доДік".
Час вже давно настав прокинутись та озброюватись, а не займатись балаканиною.
17.03.2026 15:48 Ответить
Таке відчуття, що чувак взагалі далекий від того, про що говорить
17.03.2026 15:49 Ответить
Тобто, ЄС уже готується до варіанту "виходу" Трампа з переговорів? Або добровільно (з небажання та розчарування), або примусово - (накажуть "прибраться в будку)...
17.03.2026 15:49 Ответить
Це треба робити вже!
Треба було ще рік тому прорватися в переговори - попри всі намагання трампа і ***** домовитися за спиною у всіх!
17.03.2026 15:53 Ответить
Так вас же ж вже на *** послали. Прямим текстом:

https://censor.net/ua/news/3605352/ushakov-netsenzurno-vidpoviv-frantsiyi-schodo-uchasti-yevropy-v-peregovorah
17.03.2026 15:57 Ответить
"зусилля, які очолює президент Трамп, спрямовані на досягнення справедливого та міцного миру в Україні"? А про які зусилля мова, пане Кошта? Про ту нікчемну виставу, яку Трамп вже більше року не припиняє в угоду своєму кривавому корєшу ху#лу? Про "дух Анкориджу" і червону доріжку диктатору?
17.03.2026 15:57 Ответить
Хоче того відсторонити,а що хоче взамін?
Хоче поміняти і всі ресурси та озброєння згоден постачати від свого імені,від імені ЄС і взяти на себе процес закінчення війни?
Немає в нього таких можливостей,а є просто піархід.
17.03.2026 16:01 Ответить
З таким тиском путлєру ні холодно ні жарко
17.03.2026 16:02 Ответить
Не виключено, що у майбутньому доведеться відновити колоніальну систему. Британія та Київ мають цей процес почати і тоді Липецька Фабрика повернеться до її законного власника. Ну...і - Америка це Європа!
17.03.2026 16:28 Ответить
Не виключено, що ЄС доведеться замінити Трампа на мирних перемовинах щодо України, - Кошта

Всі все розуміють: Трамп союзник, партнер Путіна. Путін продовжує наступати,тотально знищувати інфраструктуру виживання тилу, тероризувати населення, маріуполювати Харків, Київ, Суми, Одесу... інші міста, а Трамп наступає на "дипломатичному" фронті.

Трамп з Путіним розігрують те, що їм не належить - Україну?

Невже, повторюється Пакт Ріббентропа - Молотова/ Сталіна - Гітлера?

І формула Муссоліні часів Мюнхен38 "Великі птахи завжди договоряться між собою за рахунок дрібних" актуальна при Трампі - Путіні у 21-му столітті?
17.03.2026 16:37 Ответить
фіцо і орбан не дадуть зробити нічого європейцям, що невигідно параші
17.03.2026 16:59 Ответить
 
 