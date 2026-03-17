Не исключено, что ЕС придется заменить Трампа на мирных переговорах по Украине, - Кошта
Не исключено, что в будущем Европейскому Союзу придется обсуждать с Россией вопросы безопасности и урегулирования войны в Украине, однако пока для этого еще не время - прежде всего следует и в дальнейшем усиливать давление на Москву.
Об этом президент Европейского совета Антониу Кошта рассказал в интервью EFE, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
ЕС пока не готов к переговорам с РФ
"Сейчас мы должны избежать срыва усилий, возглавляемых президентом Трампом, направленных на достижение справедливого и прочного мира в Украине", - сказал Кошта, отвечая на вопрос о призыве премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера нормализовать отношения с Москвой, чтобы ЕС имел доступ к более дешевым энергоносителям.
По его словам, 27 государств-членов ЕС "должны быть готовы" на случай, если диалог о прекращении войны, который возглавляет президент США Дональд Трамп, не даст желаемых результатов.
"Сейчас наш главный вклад заключается в усилении экономического давления на РФ и продолжении поддержки Украины всеми средствами. Но, конечно, может наступить время, когда нам придется заменить усилия президента Трампа и приложить собственные усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - отметил Кошта.
Энергетическая стратегия ЕС без России
В то же время президент Евросовета не ожидает, что на саммите европейских лидеров в Брюсселе в четверг будет рассмотрено предложение Де Вевера.
"Стратегия ЕС четкая: отделиться от российской энергетики. Речь не идет о переговорах по ценам на энергоносители с РФ", - заявил Кошта.
Час вже давно настав прокинутись та озброюватись, а не займатись балаканиною.
Треба було ще рік тому прорватися в переговори - попри всі намагання трампа і ***** домовитися за спиною у всіх!
Хоче поміняти і всі ресурси та озброєння згоден постачати від свого імені,від імені ЄС і взяти на себе процес закінчення війни?
Немає в нього таких можливостей,а є просто піархід.
Всі все розуміють: Трамп союзник, партнер Путіна. Путін продовжує наступати,тотально знищувати інфраструктуру виживання тилу, тероризувати населення, маріуполювати Харків, Київ, Суми, Одесу... інші міста, а Трамп наступає на "дипломатичному" фронті.
Трамп з Путіним розігрують те, що їм не належить - Україну?
Невже, повторюється Пакт Ріббентропа - Молотова/ Сталіна - Гітлера?
І формула Муссоліні часів Мюнхен38 "Великі птахи завжди договоряться між собою за рахунок дрібних" актуальна при Трампі - Путіні у 21-му столітті?