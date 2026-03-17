Перспективы мирного урегулирования войны в Украине есть. Нам нужно встретиться с американцами, - Зеленский
В настоящее время есть перспективы мирного урегулирования войны в Украине. Наша страна действительно хочет мира.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью i24NEWS и Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ.
Украина действительно хочет мира
"Я считаю, что в этой войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования. Понимаю, бывают разные моменты: раздраженность, внутренние вопросы, войны. Но тем не менее нужно понять: Украина хочет мира, президент Трамп хочет мира — значит, мы союзники в этом вопросе и не нужно даже сомневаться. Надо идти к этой цели", — отметил он.
Сравнение стремлений к миру Украины и России
По словам Зеленского,Украина хочет мира гораздо больше, чем хочет Путин.
"Хотя Путин делает все, чтобы показать, будто это он хочет, а Украина — нет. Это сигналы, которые он посылает Америке. Это неправда и манипуляция. Я очень хочу, чтобы Америка верила нам, потому что мы их партнеры. Даже в этой ситуации, когда нужно было помочь Ближнему Востоку, мы сразу отреагировали на запрос. Это и есть проявление союзничества", — добавил он.
Поиск вариантов завершения войны
Зеленский также подчеркивает, что нужно каждый день искать варианты мирного соглашения.
"Нам нужно встретиться с американцами. У нас есть еще несколько идей, как мы можем заставить эту войну закончиться", - резюмировал он.
Как сообщалось, недавно Трамп заявил, что Зеленский не хочет заключать мирное соглашение.
Что предшествовало?
- Зеленский также отмечал, что за 4 года полномасштабного вторжения в Украину Россия приобрела значительный опыт.
- Кроме того, президент заявил, что Россия передала Ирану технологии для модернизации беспилотников "шахед", которые теперь представляют угрозу для стран Ближнего Востока.
- По словам Зеленского, ВСУ сорвали российское стратегическое наступление, которое враг планировал на этот март.
