Перспективы мирного урегулирования войны в Украине есть. Нам нужно встретиться с американцами, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

В настоящее время есть перспективы мирного урегулирования войны в Украине. Наша страна действительно хочет мира.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью i24NEWS и Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина действительно хочет мира

"Я считаю, что в этой войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования. Понимаю, бывают разные моменты: раздраженность, внутренние вопросы, войны. Но тем не менее нужно понять: Украина хочет мира, президент Трамп хочет мира — значит, мы союзники в этом вопросе и не нужно даже сомневаться. Надо идти к этой цели", — отметил он.

Читайте: Россия ежемесячно мобилизует до 45 тысяч человек, — Зеленский

Сравнение стремлений к миру Украины и России

По словам Зеленского,Украина хочет мира гораздо больше, чем хочет Путин.

"Хотя Путин делает все, чтобы показать, будто это он хочет, а Украина — нет. Это сигналы, которые он посылает Америке. Это неправда и манипуляция. Я очень хочу, чтобы Америка верила нам, потому что мы их партнеры. Даже в этой ситуации, когда нужно было помочь Ближнему Востоку, мы сразу отреагировали на запрос. Это и есть проявление союзничества", — добавил он.

Поиск вариантов завершения войны

Зеленский также подчеркивает, что нужно каждый день искать варианты мирного соглашения.

"Нам нужно встретиться с американцами. У нас есть еще несколько идей, как мы можем заставить эту войну закончиться", - резюмировал он.

Читайте также: Зеленский заявил, что Украина не боится угроз Ирана

Как сообщалось, недавно Трамп заявил, что Зеленский не хочет заключать мирное соглашение.

Что предшествовало?

17.03.2026 11:40 Ответить
Флюгер квартальний. То йому зброю потрібно, і війна закінчиться, то з Пуйлом поручкатися, і він знає, що йому сказати, щоб війна закінчилась, то гроші партнери не дають, тому війна не закінчується, то тепер з американцями зустрінеться, і капець війні.
17.03.2026 11:40 Ответить
Встав зеля зранку, запустив у небо сонечко та пішов навалювати мудростями не покладаючи язика свого.
17.03.2026 11:40 Ответить
Американці якось не дуже - може з марсіанами?
17.03.2026 11:40 Ответить
Марсіани узнав про це заявили що їх не існує
17.03.2026 11:53 Ответить
закрийте вже цей zельоний понос Оманської Гниди
17.03.2026 11:40 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2026 11:40 Ответить
Флюгер квартальний. То йому зброю потрібно, і війна закінчиться, то з Пуйлом поручкатися, і він знає, що йому сказати, щоб війна закінчилась, то гроші партнери не дають, тому війна не закінчується, то тепер з американцями зустрінеться, і капець війні.
показать весь комментарий
17.03.2026 11:40 Ответить
Встав зеля зранку, запустив у небо сонечко та пішов навалювати мудростями не покладаючи язика свого.
показать весь комментарий
17.03.2026 11:40 Ответить
Звісно є, от коли по москві кожної неділі будуть прилітати десятки (хоча б десятки) ракет різних типів, коли вони зимою будуть сидіти без опалення і світла, коли все що вони роблять з Україною, буде дзеркально відбуватися з ними… От тоді, можливо, вони захочуть миру. Чи залежить це в першу чергу від Трампа? Гадаю, що ні
17.03.2026 11:45 Ответить
Миру вони захочуть якщо бункерного ху...ла хтось до кабздона відправить. А так ху...лу пофіг скильки москалів загине, ще корейці та африці є. Не за свої же гроші він їх вербує
17.03.2026 11:50 Ответить
І кого ж собі москалі поставлять навзамін? )(уйла ІІ, ІІІ, IV…
17.03.2026 12:29 Ответить
Поки будуть вирішувати від кого буде ху....ло 2, вони друг друга з'їдять живцем
17.03.2026 12:41 Ответить
Його відверто посилає трампонутий, в він все лізе. Мабуть там якийсь свої інтереси, а трампонутий це лише привід для поїздки
17.03.2026 11:46 Ответить
тепер - "зустріч на дніпрі" )) по середині! ))
17.03.2026 11:47 Ответить
Немає ніяких перспектив мирного врегулювання, тільки військовий, не задурюй людям голову!
17.03.2026 11:47 Ответить
Чому цензор постійно ретранслює цей словесний зелений пронос? Брехня, популізм і самовихваляння. Нічого ж корисного і необхідного не каже. Таке враження, що цензор нет став рупором зєльонского.
17.03.2026 11:49 Ответить
Корисні копалини вже віддав.....що ще хочеш запропонувати?...
17.03.2026 11:49 Ответить
Тебе , тупоголову, брехливу гниду, вже крізь ненавидять. Ти засрав і просрав все до чого доторкнувся. Тобі треба просто передозуватись. Звільни усіх від себе
17.03.2026 11:51 Ответить
Війна скінчиться тільки коли рашці буде не до України, а таке можливе лише коли кацапстан почне в чергове розвалюватись. Але ніхто для цього нічого не робить.
17.03.2026 11:54 Ответить
Знову цілий день маячня ні про що ,найбільш не благодатно коментувати двох нарцисів Трампа і Зеленського ,які далекі від політичної реальності але вважають себе найвеличнішими.
17.03.2026 11:57 Ответить
Так, перспектива мирного врегулювання є, якщо зустріч з американцями буде присвячена фізичному знищенню Путлера та ще хоча б двох десятків осіб з його найближчого оточення (за іранським прикладом).
17.03.2026 12:00 Ответить
Трпм хоче миру по кремлівські і він прагне капітуляції, яку він зве миром..Він нічого не зміг вичавити з окупанта. Взагалі він епштейнівський куй, проти якого в Кремлі лежить компромат
17.03.2026 12:04 Ответить
Після того як Трамп прилюдно декілька раз послав тупого торчка нафіг, зелене чмо готове без мила залізти йому в сраку, аби лишень хтось звернув увагу на його існування.
17.03.2026 12:38 Ответить
гамерика уже рыгает от этой фваилии
17.03.2026 12:43 Ответить
Спочатку скажи що ти вважаєш мірним врегулюванням і на основі яких законів ти вважаєш може наступити мір. Те ж саме і про переговори, перед якими потрібно з самого початку зі сторонами вияснити по яким законам вони живуть. Вже на цьому етапі можна вияснити чи можливі взагалі будь які переговори. Бо якщо один живе і хоче домовлятися по міжнародним закона і не статутом ООН, а інший живе по законам Орди, гопніка і людоїда то це як намагатися поженити зайця з вовком
17.03.2026 12:47 Ответить
Преспективы есть https://censor.net/ru/news/3605659/96-efira-dlya-vlasti-balans-gosteyi-v-dinih-novinah
17.03.2026 12:55 Ответить
 
 