Перспективы мирного урегулирования войны в Украине есть. Нам нужно встретиться с американцами, - Зеленский

В настоящее время есть перспективы мирного урегулирования войны в Украине. Наша страна действительно хочет мира.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью i24NEWS и Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ.

Украина действительно хочет мира

"Я считаю, что в этой войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования. Понимаю, бывают разные моменты: раздраженность, внутренние вопросы, войны. Но тем не менее нужно понять: Украина хочет мира, президент Трамп хочет мира — значит, мы союзники в этом вопросе и не нужно даже сомневаться. Надо идти к этой цели", — отметил он.

Сравнение стремлений к миру Украины и России

По словам Зеленского,Украина хочет мира гораздо больше, чем хочет Путин.

"Хотя Путин делает все, чтобы показать, будто это он хочет, а Украина — нет. Это сигналы, которые он посылает Америке. Это неправда и манипуляция. Я очень хочу, чтобы Америка верила нам, потому что мы их партнеры. Даже в этой ситуации, когда нужно было помочь Ближнему Востоку, мы сразу отреагировали на запрос. Это и есть проявление союзничества", — добавил он.

Поиск вариантов завершения войны

Зеленский также подчеркивает, что нужно каждый день искать варианты мирного соглашения.

"Нам нужно встретиться с американцами. У нас есть еще несколько идей, как мы можем заставить эту войну закончиться", - резюмировал он.

Как сообщалось, недавно Трамп заявил, что Зеленский не хочет заключать мирное соглашение.

