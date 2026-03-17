Телемарафон "Єдині новини": 96% власти против 4% оппозиции в феврале, – "Детектор медиа"

В феврале 96% эфирного времени телемарафона занимали представители власти, тогда как оппозиция получила лишь 4% эфирного времени.

об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на результаты ежемесячного мониторинга

"Представители парламентской фракции "Слуга народа", Офиса президента и Кабинета министров появлялись в эфире телемарафона 44 раза, а оппозиции — два раза", — говорится в сообщении.

Кроме того, из гостей от власти чаще всего слово давали представителям "Слуги народа" (28 эфиров), на втором месте — ОП (10) и Кабмин (6).

Из оппозиционных сил один гость был от партии "Голос" и одна гостья — внефракционная заместительница председателя Верховной Рады. Ранее самой популярной оппозиционной политической силой "Єдиних новин" была "Батькивщина", но после возбуждения уголовного дела против Юлии Тимошенко ее представители исчезли из эфира "Єдиних новин".

"Представителей "Европейской солидарности", "Батькивщины" и депутатской группы "Доверие" в эфире в феврале не было", — отметили в "Детектор медиа".

Телемарафон "Єдині новини": что известно?

Телемарафон "Єдині новини" — это совместный информационный проект украинских телеканалов, который работает с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он стартовал 24 февраля 2022 года. В марафоне участвуют ведущие украинские медиагруппы.

Ключевые детали финансирования на 2026 год:

"Єдині новини": Более 1,5 млрд грн. Отдельные источники указывают на 738 млн грн на производство контента, что соответствует уровню предыдущего года.

Телеканал "Рада": Около 80-100 млн грн.

