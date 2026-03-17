Телемарафон "Єдині новини": 96% власти против 4% оппозиции в феврале, – "Детектор медиа"

В феврале 96% эфирного времени телемарафона занимали представители власти, тогда как оппозиция получила лишь 4% эфирного времени.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на результаты ежемесячного мониторинга

"Представители парламентской фракции "Слуга народа", Офиса президента и Кабинета министров появлялись в эфире телемарафона 44 раза, а оппозиции — два раза", — говорится в сообщении.

Кроме того, из гостей от власти чаще всего слово давали представителям "Слуги народа" (28 эфиров), на втором месте — ОП (10) и Кабмин (6).

Из оппозиционных сил один гость был от партии "Голос" и одна гостья — внефракционная заместительница председателя Верховной Рады. Ранее самой популярной оппозиционной политической силой "Єдиних новин" была "Батькивщина", но после возбуждения уголовного дела против Юлии Тимошенко ее представители исчезли из эфира "Єдиних новин".

"Представителей "Европейской солидарности", "Батькивщины" и депутатской группы "Доверие" в эфире в феврале не было", — отметили в "Детектор медиа".

Телемарафон "Єдині новини": что известно?

Телемарафон "Єдині новини" — это совместный информационный проект украинских телеканалов, который работает с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он стартовал 24 февраля 2022 года. В марафоне участвуют ведущие украинские медиагруппы.

Ключевые детали финансирования на 2026 год:

  • "Єдині новини": Более 1,5 млрд грн. Отдельные источники указывают на 738 млн грн на производство контента, что соответствует уровню предыдущего года.
  • Телеканал "Рада": Около 80-100 млн грн.

Телемарафон - це платформа для вихвалювання зрадників і ухилянтів від влади за україхнські гроші під час війни.
17.03.2026 12:11 Ответить
Хто тих шлендр кормить той їх і танцює.
17.03.2026 12:11 Ответить
Тоталітарізм мафії зеленского скрізь - найголовніше це розкрадання на армії від постачання бракованих мін та снарядів, розкрадання грошей міжнародних донарів - фламіного і до безкрайності.
17.03.2026 12:13 Ответить
І про який ЄС можна мріяти?
-4% - і ось тобі Північна Корея.
Навіть не Лаптестан.
Зелена гидота...
17.03.2026 12:17 Ответить
то просто статистична похибка звичайно 100% одобрямс, як було завжди і всюди, починаючи з 1917 року! винні в похибці будуть покарані, статистичні формули для розрахунків вже переписуються офісним мединським!
17.03.2026 12:17 Ответить
мала би бути звичайна цензура.....тільки не марафон-мудафон......багата країна де бідна мізками влада
17.03.2026 12:18 Ответить
ТЕЛЕМАРАФЄТ
ШМАРОФОН
ТЕЛЕТУАЛЄТ
17.03.2026 12:22 Ответить
Зомбімарафон давно перетворився на засіб перетворення українців на тупих баранів, які повинні з радістю в очах направлятись на фронт на захист ситого і спокійного життя своїх феодалів-мародерів, які давно живуть своє краще життя і крадуть як в останній день.
17.03.2026 12:32 Ответить
да кто ту говень смотрт
17.03.2026 12:41 Ответить
Така у нас "ЗЕлена" демократія та свобода слова, де є тільки дві думки - "моя і не правильна".
17.03.2026 12:53 Ответить
 
 