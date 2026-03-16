Порошенко закликає Зеленського зустрітися з демократичною опозицією: Держава вища за рейтинги. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський має терміново провести зустріч із демократичною опозицією за участі уряду та керівництва парламенту.

Про це у своєму відеозверненні сказав п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Він зазначив – Україна перебуває у вкрай складному моменті своєї історії, що вимагає формування коаліції та уряду національної єдності. На думку Порошенка, ключовими пріоритетами мають стати безпекові питання, соціальний захист і євроінтеграція.

Безпекова ситуація

"Україна зараз опинилася у надзвичайно складному моменті своєї історії. Протягом останніх тижнів наклалися одразу кілька криз. Перша – безпекова, пов’язана із погіршенням глобальної ситуації. Війна на Близькому Сході різко змінила міжнародний порядок денний. Вона відволікає увагу світу від нашої держави. Разом з увагою у той регіон перетікають і ресурси: зброя та фінанси. Переговори щодо формату миру і гарантій безпеки для України фактично поставлені на паузу. Натомість росія отримує подарунок долі — вибух цін на газ і нафту, основні експортні продукти. Та ще і тимчасове скасування санкцій на купівлю російської нафти. Це – мільярди доларів, які безпосередньо перетворюються на ракети, дрони і снаряди, які летять по українських містах і селах", – зауважує Порошенко.

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Зупинка реформ

Ще однією кризою Порошенко назвав зупинку євроінтеграційних процесів та реформ.

"Народ прагне членства України в Європейському Союзі. Але влада не розуміє, що європейська інтеграція не магія і не політичне гасло. Це – кропітка, складна щоденна домашня робота. Три місяці тому Україна узгодила з єврокомісаркою з розширення Мартою Кос чіткий план з десяти кроків. Його можна було б виконати приблизно за десять парламентських днів, будь на те політична воля влади", – вважає лідер "ЄС".

Він нагадав – серед таких кроків:

повне перезавантаження ДБР, ухвалення антикорупційної стратегії, розширення повноважень НАБУ і САП;

забезпечення незалежності судів;

очищення Вищої ради правосуддя.

"Це все – верховенство права, а звучить для влади як фантастика. Минуло понад сто днів. Не виконано жодного пункту. Ситуація починає нагадувати старий анекдот: людина щодня молиться про виграш у лотерею — але навіть не купила квитка. Було б смішно, якби не було так сумно. Скажу чесно: мені не було ніколи так тривожно за долю євроінтеграції України з листопада 2013 року, як тепер. Наші Збройні Сили у 2022 році вибороли право почати переговори з Європейським Союзом. А українські політики досі не можуть забезпечити такого важливого прогресу", – констатує Порошенко.

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Парламентська криза

Окремо Порошенко заявив про парламентську кризу, зазначивши, що коаліції у Верховній Раді фактично не існує.

"Внутрішня парламентська криза. Вона не вигадана. Це не політична риторика. Вона абсолютно реальна. Коаліції, існування якої вимагає Конституція України, не існує ані де-юре, ані де-факто. Десятки мільйонів українців стали заручниками кількох десятків депутатів, фігурантів корупційних плівок. Депутати влаштували італійський страйк, блокуючи роботу парламенту — лише тому, що комусь не подобаються антикорупційні розслідування, і вони вимагають повернення і знищення плівок, де вони є фігурантами", – говорить політик.

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Вихід із ситуації - формування коаліції національної єдності

Він наголосив, що ігнорувати такі виклики — не просто помилка, а небезпечно для країни. Порошенко вважає, що виходом із ситуації може стати формування нової парламентської більшості та коаліції національної єдності.

"Оскільки під час воєнного стану парламентські вибори, як і президентські, провести неможливо, єдиний конституційний шлях виходу із кризи — формування нової парламентської більшості. Але хочу наголосити: йдеться не стільки про розподіл посад, скільки про програму дій для країни, про фаховий і дорослий вплив на прийняття рішень", – пояснює Порошенко.

За його словами, програма дій має складатися з трьох блоків.

Перший — безпековий. Посилення оборони, модернізація армії, відновлення якісного фінансування, відновлення міжнародної коаліції підтримки України і активна дипломатія, включно з парламентською, для повернення теми гарантій безпеки на глобальний порядок денний;

Другий — соціальний: захист людей всередині країни, підвищення пенсій, підготовка до наступної зими, підтримка армії, ветеранів, родин військових і тих, хто щодня тримає на собі економіку воюючої країни;

Третій — євроінтеграційний: "замість аукціону дат вступу потрібно нарешті робити реформи. Ті самі десять кроків, про які домовилися з Європейською Комісією. І які парламент здатен ухвалити буквально за кілька робочих днів", – зазначає лідер "ЄС".

"Фракція "Європейської Солідарності" готова голосувати за ці рішення незалежно від того, перебуваємо ми у коаліції чи ні. Але питання створення коаліції національної єдності назріло і навіть перезріло. Ми готові до серйозної і відповідальної розмови з Президентом України. Така зустріч має відбутися невідкладно — за участю керівництва парламенту, уряду і представників демократичної опозиції. На жаль, влада не почула нас наприкінці 2021-го – на початку 2022-го року, коли ми попереджали про небезпеку великої війни. Дуже хотілося б, щоб цього разу наші слова були почуті. Бо у кризах виграють ті країни, де політики здатні поставити державу вище за власні рейтинги", – наголосив пʼятий президент.

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